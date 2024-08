Grazie a una segnalazione di un Cittadino, la Polizia di Stato scopre un deposito di Moto Rubate

Durante il fine settimana, un cittadino ha richiesto l’intervento della Squadra Volanti della Questura di Catania dopo che il dispositivo satellitare installato sulla sua moto, rubata poco prima, l’aveva localizzata nel quartiere Librino.

Dopo accurate e complesse ricerche, gli agenti delle Volanti sono riusciti a individuare l’esatta posizione della moto, trovata all’interno di un immobile fatiscente, chiuso da un cancello di ferro e protetto da un lucchetto. La struttura, il cui proprietario non è stato individuato, non era conforme alle normative edilizie, trattandosi di un vano caldaia trasformato in garage.

All’interno dell’edificio, gli agenti hanno rinvenuto quattro motocicli rubati, per un valore complessivo di oltre 45.000 euro. Le moto sono state restituite ai rispettivi proprietari, che hanno espresso profonda gratitudine verso i poliziotti.

Negli ultimi tre mesi, la Squadra Volanti della Questura di Catania ha recuperato e restituito 254 veicoli rubati, principalmente automobili. Questi rinvenimenti avvengono spesso durante i controlli territoriali delle Volanti, ma talvolta anche grazie alle segnalazioni di cittadini che notano veicoli sospetti parcheggiati nei pressi delle loro abitazioni.

Recentemente, alcune auto rubate sono state individuate durante i consueti posti di controllo delle Volanti.