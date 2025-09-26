Forza Italia presenta a Catania il piano strategico per il servizio sanitario pubblico

Un confronto sul futuro della sanità siciliana e sulla nuova rete ospedaliera. È questo l’obiettivo dell’incontro organizzato da Forza Italia, in programma oggi venerdì 26 settembre alle ore 17.30 presso l’Hotel Nettuno di Catania (Viale Ruggero di Lauria, 121). L’iniziativa, dal titolo “Il Piano Strategico di Forza Italia per il Servizio Sanitario Pubblico”, vedrà la partecipazione di figure istituzionali e politiche di primo piano, in un dialogo aperto su prospettive e criticità del sistema sanitario. Ad aprire i lavori sarà la dott.ssa Ninni Decembrino, esperta della Città Metropolitana di Catania alla Salute e ai Servizi Sociali, con un’introduzione dedicata al contesto locale e ai bisogni emergenti della sanità pubblica.

Seguiranno gli interventi di: On. Letizia Moratti, europarlamentare e presidente della Consulta Nazionale di Forza Italia, collegata in videoconferenza; On. Giuseppe Castiglione, deputato alla Camera; On. Salvo Tomarchio, deputato all’Assemblea Regionale Siciliana; Dott.ssa Daniela Faraoni, assessore regionale alla Salute, che illustrerà le linee guida della nuova rete ospedaliera.

Il dibattito si concentrerà sulle proposte per il potenziamento dei servizi sanitari, l’organizzazione delle strutture ospedaliere, la qualità dell’assistenza e le strategie di rilancio del servizio sanitario pubblico in Sicilia. Un’occasione di confronto non solo politico, ma anche tecnico, con l’intento di avviare una riflessione partecipata sul futuro della sanità nell’Isola, in un momento in cui la riorganizzazione della rete ospedaliera rappresenta una delle sfide più rilevanti per cittadini e istituzioni.