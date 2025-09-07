Festeggiano con i fuochi in strada, denunciati due giovani a Catania

Volevano festeggiare il compleanno di un’amica sparando fuochi d’artificio in strada, ma la loro iniziativa si è conclusa con una denuncia. Due giovani catanesi di 24 e 28 anni sono stati infatti fermati dalla Polizia di Stato per accensioni ed esplosioni pericolose sulla pubblica via.

A individuarli, ferma restando la presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva, sono stati gli agenti del Commissariato Nesima, impegnati in un servizio di controllo del territorio. Poco prima della mezzanotte, mentre transitavano sul viale Mario Rapisardi, i poliziotti hanno udito il fragore di numerosi fuochi d’artificio e hanno deciso di intervenire.

Seguendo la scia dei botti, sono arrivati in una piazzetta dove un gruppo di giovani si stava dileguando alla vista della pattuglia. Nonostante il tentativo di fuga, gli agenti sono riusciti a bloccare due di loro, che hanno ammesso di avere acceso i fuochi per celebrare il compleanno di una ragazza del gruppo.

Sul posto è stato rinvenuto il contenitore di una batteria da cento tubi monocolpo, categoria F2, già esplosi senza il rispetto delle cautele previste dalla normativa. Per i due ragazzi è scattata la denuncia all’Autorità giudiziaria per avere acceso artifici pirotecnici in luogo abitato, su una via pubblica e in presenza di più persone.