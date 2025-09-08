Messina Denaro, il boss invisibile tra cliniche, tatuaggi e vacanze

Segui Cataniaoggi su Google News
Redazione 08 Settembre 2025 - 07:47

Matteo Messina Denaro

Le ultime tracce di Matteo Messina Denaro riportano a Palermo e alla sua provincia, luoghi frequentati dal boss fino agli ultimi mesi di latitanza. Il capomafia trapanese, nonostante fosse tra i più ricercati d’Europa, si muoveva con una certa disinvoltura tra studi medici, abitazioni di comodo e località balneari. Secondo le indagini coordinate dal procuratore aggiunto Teresa Principato, Messina Denaro poteva contare su una rete di fiancheggiatori che ne garantiva la protezione. Un esempio è l’appartamento di via Milwaukee 40 ad Aspra, in una palazzina anonima, dove già nel 1997 venne indicata la sua possibile presenza. Qui avrebbe soggiornato Maria Mesi, condannata per favoreggiamento del boss, e proprio in quella zona i poliziotti seguirono le sue tracce.

Gli inquirenti hanno ricostruito come, fino al 2021, il latitante fosse riuscito a condurre una vita quasi normale, sottoponendosi a cure mediche e recandosi perfino in cliniche private. Veniva accompagnato da persone insospettabili: un ex dipendente comunale, il medico di base che gli ritirava referti e farmaci, ma anche conoscenti che lo scortavano in uscite al mare o in ristoranti. Dettagli che emergono anche dalle dichiarazioni raccolte: «Sempre quella vita ho fatto», avrebbe detto a chi lo interrogava sul significato dei tatuaggi che portava sul corpo. Fra i simboli incisi, un’aquila stilizzata e la data in numeri romani “VIII X MCMLXXX”, oltre ad altre figure di difficile interpretazione.

Non solo tatuaggi. Messina Denaro si era rivolto a un dentista di Palermo, a un dermatologo di Bologna e a un tatuatore di Bagheria senza che nessuno riconoscesse il boss. Un segnale della normalità con cui riusciva a muoversi protetto dalla sua rete.

Perfino nel 2020, quando la malattia aveva già inciso sulla sua salute, riuscì a passare un periodo di villeggiatura a Lampedusa, accompagnato da una donna e presentandosi come un comune turista. Il quadro delineato dalle indagini è quello di un superlatitante capace di mantenere abitudini ordinarie, tra cure mediche, uscite pubbliche e vacanze, mentre lo Stato era alla sua ricerca. Una quotidianità garantita da complicità diffuse che restano oggi al centro delle verifiche degli investigatori.

Figuccia (Lega): «Commissione regionale, ronde e castrazione chimica contro la violenza sulle donne»

Redazione 08 Settembre 2025 - 08:39

Pantelleria nell’anima di Armani: la collezione PE 2026 tra blu notte e bouganvillea

Alfio Musarra 08 Settembre 2025 - 06:10

Festeggiano con i fuochi in strada, denunciati due giovani a Catania

Redazione 07 Settembre 2025 - 17:39

Movida sicura a Catania, maxi controlli di Polizia e Carabinieri

Redazione 07 Settembre 2025 - 14:35

Patto Schifani-Lombardo, intesa tra equilibri fragili e nodi irrisolti

L.P 07 Settembre 2025 - 11:11

Arrestato a Catania 42enne sorpreso con motociclo rubato

Redazione 07 Settembre 2025 - 10:52

Ultimissime

Figuccia (Lega): «Commissione regionale, ronde e castrazione chimica contro la violenza sulle donne»

Redazione 08 Settembre 2025 - 08:39

Messina Denaro, il boss invisibile tra cliniche, tatuaggi e vacanze

Redazione 08 Settembre 2025 - 07:47

Controesodo AUTOGRILL – Col trucchetto della bottiglia perdi tutto in un attimo | Ripulite auto in 30 secondi netti

Carolina Falco 08 Settembre 2025 - 07:35

Pantelleria nell’anima di Armani: la collezione PE 2026 tra blu notte e bouganvillea

Alfio Musarra 08 Settembre 2025 - 06:10

Carta d’Identità: APPROVATA la nuova tassa di nascita | Altri 27€ nelle casse dello Stato

Carolina Falco 07 Settembre 2025 - 21:35