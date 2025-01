Controlli Straordinari della Polizia per la Sicurezza dei Festeggiamenti di Sant’Agata

In vista delle celebrazioni agatine, la Polizia di Stato ha intensificato i controlli in città per prevenire fenomeni di illegalità e garantire la sicurezza di cittadini e turisti. Nella giornata di ieri, la Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Catania ha coordinato un’operazione straordinaria per verificare la regolarità delle licenze e il rispetto delle normative sul commercio ambulante, con particolare attenzione ai prodotti destinati ai bambini.

In piazza Borsellino, tre furgoni adibiti alla vendita di giocattoli e palloncini sono stati sottoposti a verifica, riscontrando gravi irregolarità relative alla normativa sul commercio stradale e agli obblighi fiscali. Oltre 200 articoli, tra giocattoli e palloncini, sono stati sequestrati per motivi di sicurezza, insieme ai carrellini ed espositori metallici utilizzati per l’esposizione. Otto persone sono state identificate, tra cui due già note alle forze dell’ordine.

All’interno dei furgoni, la polizia ha inoltre rinvenuto bombole contenenti sostanze gassose prive di etichettatura chiara, potenzialmente pericolose per l’incolumità pubblica. Per questo motivo, è stato richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco per svolgere accertamenti specifici.

I controlli si sono estesi anche in altre zone del centro, come via Etnea, dove alcuni venditori ambulanti di castagne sono stati sanzionati per la vendita abusiva di prodotti alimentari.

Su disposizione del Questore di Catania, le operazioni di prevenzione e contrasto proseguiranno nei prossimi giorni per garantire l’ordine e la sicurezza pubblica durante le festività agatine.