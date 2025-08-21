Controlli straordinari della Polizia a Mascalucia: 178 persone identificate e 75 veicoli verificati

Proseguono senza sosta le attività di prevenzione e controllo della Polizia di Stato in tutta la provincia di Catania, nell’ambito del piano strategico elaborato dalla Questura per contrastare fenomeni di illegalità diffusa e garantire la sicurezza dei cittadini. Particolare attenzione viene dedicata in queste settimane estive al presidio dei centri urbani e delle periferie, dal Calatino ai paesi etnei, fino all’hinterland catanese, con l’obiettivo di prevenire furti, rapine e truffe, soprattutto ai danni delle persone anziane, più esposte ai tentativi di malintenzionati.

Nei giorni scorsi i poliziotti della Squadra Volanti e della Squadra Cinofili della Questura di Catania, insieme a quattro equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine “Sicilia Orientale” e agli agenti della Polizia Locale di Mascalucia, hanno condotto un servizio straordinario di controllo nel territorio comunale. Il dispositivo ha previsto un capillare pattugliamento del centro abitato e dei quartieri periferici, con l’istituzione di posti di controllo nei punti considerati strategici per verificare il rispetto delle norme del Codice della Strada e scongiurare condotte pericolose per automobilisti, motociclisti e pedoni.

L’impiego delle unità cinofile ha inoltre consentito accertamenti mirati sul fronte dello spaccio di sostanze stupefacenti. Complessivamente, sono state identificate 178 persone, di cui 32 già note alle forze dell’ordine per precedenti penali, e controllati 75 veicoli, tra auto e motocicli. Diverse le sanzioni elevate per violazioni al Codice della Strada. Quattro automobilisti sono stati sorpresi a circolare con veicoli privi della revisione obbligatoria: per loro è scattata la sospensione dalla circolazione.

La Questura di Catania ha reso noto che, analogamente all’intervento effettuato a Mascalucia, nei prossimi giorni verranno predisposti ulteriori controlli straordinari in altre aree della provincia, per assicurare una presenza costante delle forze dell’ordine a tutela della comunità.