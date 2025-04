Confindustria Catania lancia un’indagine per far dialogare imprese e ricerca

Rafforzare il dialogo tra ricerca e impresa per stimolare la competitività del tessuto produttivo locale: è questo l’obiettivo dell’indagine sui fabbisogni di innovazione lanciata da Confindustria Catania, in collaborazione con i componenti del Tavolo Ricerca e Impresa. Coinvolti nel progetto anche i direttori dei dipartimenti STEM dell’Università di Catania e l’Istituto per la Microelettronica e i Microsistemi del CNR.

L’iniziativa mira a individuare le esigenze specifiche delle aziende associate in tema di ricerca collaborativa e trasferimento tecnologico, con l’intento di costruire partenariati strategici utili ad accedere a bandi regionali, nazionali ed europei.

Il questionario rivolto alle imprese esplora diversi ambiti: dalle iniziative già intraprese – come la digitalizzazione o la sostenibilità ambientale – alle aree di interesse più attuali, come intelligenza artificiale, economia circolare, tecnologie avanzate per l’energia e l’industria. Un focus importante è dedicato anche alla formazione, per valutare quanto le imprese stiano investendo nelle competenze interne e nell’inserimento di nuove figure professionali specializzate. Si analizza inoltre il grado di apertura alla collaborazione con università, centri di ricerca e altre aziende.

«La nostra missione – spiega Cristina Busi Ferruzzi, presidente di Confindustria Catania – è liberare il potenziale innovativo delle imprese, creando un ecosistema in cui ricerca e industria dialoghino in modo costante e produttivo. Questo progetto è un passo decisivo per far emergere i reali bisogni delle aziende e orientare la ricerca verso soluzioni applicabili e concrete».

Sulla stessa linea anche il direttore di Confindustria Catania, Giovanni Cantone: «Il vero nodo critico è la difficoltà nel trasformare i risultati della ricerca in applicazioni di mercato. Questa indagine serve proprio a superare questo ostacolo. Invitiamo tutte le imprese a partecipare attivamente, contribuendo alla costruzione di una strategia condivisa per il futuro dell’innovazione».