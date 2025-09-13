Catania, truffa del finto incidente: anziano smaschera il raggiro e fa arrestare un 43enne

Ha tentato di raggirare un pensionato spacciandosi per appartenente alle forze dell’ordine, ma la truffa è fallita grazie alla prontezza della vittima e all’intervento della Polizia di Stato. Protagonista un 74enne catanese che, insospettito dalla telefonata ricevuta, ha tenuto l’interlocutore al telefono quel tanto che bastava per consentire agli agenti di intervenire. Il copione era quello ormai tristemente noto: dall’altro capo della linea, il falso agente ha raccontato che il figlio dell’anziano aveva investito un’anziana in città, ridotta in gravi condizioni e sottoposta a intervento d’urgenza. Per rendere credibile la messinscena, al telefono è intervenuto anche un sedicente avvocato che ha parlato di una cauzione di 7.500 euro da versare per evitare conseguenze giudiziarie.

Il 74enne, capito il tentativo di truffa, ha finto di collaborare proponendo un versamento di 4.000 euro in contanti e alcuni oggetti in oro. Nel frattempo, tramite un familiare presente in casa, ha allertato la Polizia. Sul posto è arrivata una volante del Commissariato “Centrale”, che ha predisposto insieme a personale in borghese un piano per sorprendere il complice incaricato di ritirare la busta.

Pochi minuti dopo, un uomo si è presentato all’abitazione della vittima chiedendo con insistenza la consegna del denaro e dei preziosi. Scattata la trappola, è stato subito bloccato dagli agenti. Si tratta di un 43enne catanese con precedenti, che dopo gli accertamenti di rito è stato arrestato per tentata truffa aggravata. Informato il magistrato di turno, l’uomo è stato condotto nelle camere di sicurezza della Questura in attesa dell’udienza di convalida. Il gip, dopo aver convalidato l’arresto, ha disposto per lui i domiciliari. Restano in corso indagini per individuare eventuali complici.