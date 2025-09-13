Catania, truffa del finto incidente: anziano smaschera il raggiro e fa arrestare un 43enne

Segui Cataniaoggi su Google News
Redazione 13 Settembre 2025 - 11:11

Ha tentato di raggirare un pensionato spacciandosi per appartenente alle forze dell’ordine, ma la truffa è fallita grazie alla prontezza della vittima e all’intervento della Polizia di Stato. Protagonista un 74enne catanese che, insospettito dalla telefonata ricevuta, ha tenuto l’interlocutore al telefono quel tanto che bastava per consentire agli agenti di intervenire. Il copione era quello ormai tristemente noto: dall’altro capo della linea, il falso agente ha raccontato che il figlio dell’anziano aveva investito un’anziana in città, ridotta in gravi condizioni e sottoposta a intervento d’urgenza. Per rendere credibile la messinscena, al telefono è intervenuto anche un sedicente avvocato che ha parlato di una cauzione di 7.500 euro da versare per evitare conseguenze giudiziarie.

Il 74enne, capito il tentativo di truffa, ha finto di collaborare proponendo un versamento di 4.000 euro in contanti e alcuni oggetti in oro. Nel frattempo, tramite un familiare presente in casa, ha allertato la Polizia. Sul posto è arrivata una volante del Commissariato “Centrale”, che ha predisposto insieme a personale in borghese un piano per sorprendere il complice incaricato di ritirare la busta.

Pochi minuti dopo, un uomo si è presentato all’abitazione della vittima chiedendo con insistenza la consegna del denaro e dei preziosi. Scattata la trappola, è stato subito bloccato dagli agenti. Si tratta di un 43enne catanese con precedenti, che dopo gli accertamenti di rito è stato arrestato per tentata truffa aggravata. Informato il magistrato di turno, l’uomo è stato condotto nelle camere di sicurezza della Questura in attesa dell’udienza di convalida. Il gip, dopo aver convalidato l’arresto, ha disposto per lui i domiciliari. Restano in corso indagini per individuare eventuali complici.

Polizia di Stato, maxi operazione contro la criminalità giovanile: oltre 62mila identificati e 305 arresti

Redazione 13 Settembre 2025 - 09:17

Catania, la Commissione Antimafia in città: allarme di Curcio e Colosimo su carcere, piazze di spaccio e minori

Alfio Musarra 13 Settembre 2025 - 08:05

Concussione, assolta la manager Mirabella

Redazione 13 Settembre 2025 - 07:14

È tempo di raccolta del pistacchio: Firrarello chiede più controlli contro i furti

Redazione 12 Settembre 2025 - 18:35

Catania, 41enne denunciato per possesso di segni distintivi contraffatti

Redazione 12 Settembre 2025 - 16:35

Catania, due 19enni fermati dai Carabinieri: trovati con droga e un’arma modificata

Redazione 12 Settembre 2025 - 15:39

Ultimissime

Catania, truffa del finto incidente: anziano smaschera il raggiro e fa arrestare un 43enne

Redazione 13 Settembre 2025 - 11:11

Condominio, se hai la cantina troppo piena ti multano a sangue: devi risarcire tutto il palazzo | La nuova legge

Carolina Falco 13 Settembre 2025 - 10:35

Polizia di Stato, maxi operazione contro la criminalità giovanile: oltre 62mila identificati e 305 arresti

Redazione 13 Settembre 2025 - 09:17

Catania, la Commissione Antimafia in città: allarme di Curcio e Colosimo su carcere, piazze di spaccio e minori

Alfio Musarra 13 Settembre 2025 - 08:05

Ristorante, approvata la maxi tassa ‘coperto’: 12€ solo per sedersi al tavolo | Ti metti a piangere dopo il caffè

Carolina Falco 13 Settembre 2025 - 07:35