Catania: tenta di fuggire in scooter, bloccato dai Carabinieri e trovato con droga e strumenti per furti d’auto

I Carabinieri di Catania proseguono senza sosta l’attività di controllo del territorio per contrastare i reati legati al traffico di droga. Nell’ambito di un servizio di pattugliamento nel quartiere Pigno, i militari del Nucleo Operativo della Compagnia di Fontanarossa hanno arrestato un 33enne di Catania, sorpreso in possesso di sostanze stupefacenti e materiale utilizzato per lo spaccio.

Durante un controllo, i Carabinieri hanno notato un uomo a bordo di uno scooter che, alla vista delle pattuglie, ha improvvisamente invertito la marcia tentando di fuggire ad alta velocità. I militari si sono immediatamente lanciati all’inseguimento, riuscendo a bloccarlo dopo poche centinaia di metri.

Fermato e perquisito, il 33enne è stato trovato in possesso di tre involucri contenenti quasi 10 grammi di sostanza stupefacente tra crack e cocaina, nascosti nel pugno della mano sinistra. Nel giubbotto aveva inoltre un bilancino di precisione e una banconota da 20 euro, ritenuta il provento dell’attività di spaccio.

I Carabinieri hanno poi esteso la perquisizione all’abitazione dell’uomo, dove hanno rinvenuto ulteriori dosi di crack e cocaina, un secondo bilancino e un dispositivo elettronico OBD modificato, dotato di chiave digitale. Questo strumento, spesso utilizzato per i furti d’auto, consente di bypassare i sistemi di sicurezza e avviare i veicoli senza la chiave originale.

L’intero materiale è stato sequestrato e il 33enne è stato arrestato. L’Autorità Giudiziaria ha convalidato il provvedimento, fermo restando il principio di presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.