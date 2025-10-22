Catania, notte di spari tra Librino e via Plebiscito: colpi contro un negozio

Due episodi nella stessa notte hanno riacceso la tensione in città. A Librino rinvenuti quattro bossoli in viale Bummacaro, mentre in via Plebiscito, nel quartiere Antico Corso, colpi d’arma da fuoco hanno colpito la vetrina di un negozio di abbigliamento. Indagano Polizia e Carabinieri.

CATANIA – Si continua a sparare a Catania. Un’altra notte di tensione e paura, con due episodi distinti che hanno coinvolto i quartieri Librino e Antico Corso. Poco dopo la mezzanotte, una segnalazione giunta alla sala operativa della Questura di Catania ha fatto intervenire le Volanti in viale Bummacaro, cuore del popoloso rione di Librino, dove sarebbero stati esplosi alcuni colpi di arma da fuoco.

Gli agenti, supportati dal personale della Polizia Scientifica, hanno rinvenuto sul posto quattro bossoli di pistola, che sono stati repertati e posti sotto sequestro per le analisi balistiche. Nello stesso quartiere, appena tre giorni fa, erano stati trovati più di 15 bossoli sui tetti di alcuni garage, a conferma di un clima di crescente allarme per gli episodi di spari ripetuti nella zona.

Poche ore dopo, un altro episodio ha scosso la città. In via Plebiscito, nel quartiere Antico Corso, ignoti hanno esploso colpi di pistola contro la vetrina di un negozio di abbigliamento. L’allarme è stato dato da alcuni residenti che, svegliati dagli spari, hanno chiamato il numero di emergenza 112.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale.

Le indagini, ancora in corso, non escludono che i due episodi possano essere collegati.