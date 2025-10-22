Catania, Carlo Calenda all’Università per discutere di Mezzogiorno ed Europa

Segui Cataniaoggi su Google News
Redazione 22 Ottobre 2025 - 11:08

Giovedì 23 ottobre, il leader di Azione e già Ministro dello Sviluppo Economico sarà protagonista all’Università di Catania di un incontro sul ruolo del Sud nel contesto nazionale ed europeo. L’evento, promosso dal Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, si propone come un momento di confronto tra politica e accademia.

CATANIA – Un appuntamento di rilievo culturale e politico per discutere di Sud, sviluppo e futuro europeo. Giovedì 23 ottobre, alle ore 10:30, nell’Aula Magna del Palazzo Pedagaggi (Via Vittorio Emanuele 49), l’Università di Catania ospiterà il senatore Carlo Calenda, leader del movimento Azione ed ex ministro dello Sviluppo Economico, per un incontro dal titolo “Mezzogiorno. Questione nazionale, questione europea”, organizzato dal Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali (DSPS-UniCT).

L’evento offrirà un’occasione di dialogo aperto sui grandi temi che attraversano la società italiana: coesione territoriale, competitività economica, politiche europee per lo sviluppo e il rilancio del Mezzogiorno. Calenda interverrà in un confronto con la professoressa Pinella Di Gregorio, Direttrice del DSPS-UniCT, mentre il dibattito sarà moderato dal dottor Samuel Boscarello della Scuola IMT Alti Studi di Lucca.

La presenza di Carlo Calenda a Catania rappresenta un segnale di grande attenzione verso il nostro territorio – ha dichiarato Marco Magnano San Lio, segretario cittadino di Azione –. Parlare del Mezzogiorno come questione nazionale ed europea significa affrontare finalmente i nodi strutturali che frenano la crescita del Sud, ma anche riconoscerne le potenzialità come motore strategico di sviluppo per l’Italia intera”.

Un approccio che punta alla concretezza e al dialogo tra le istituzioni, l’università e il mondo produttivo. “È un tema che riguarda tutti – ha aggiunto Magnano San Lio –: università, imprese, giovani, amministratori. Catania ha bisogno di momenti di confronto come questo, dove si discute di futuro con competenza e visione”.

L’incontro si inserisce nel percorso di approfondimento promosso da Azione sul rilancio del Mezzogiorno, con l’obiettivo di superare le logiche assistenziali e valorizzare il Sud come leva strategica per la crescita del Paese. Un dialogo che unisce politica e accademia, nella convinzione che solo attraverso la conoscenza e la programmazione condivisa sia possibile costruire uno sviluppo duraturo, sostenibile e inclusivo.

Un’occasione per guardare al Mezzogiorno non più come una periferia da sostenere, ma come un punto di partenza per il futuro europeo dell’Italia.

Catania, la “Conta europea” mappa gli invisibili: volontari e università in azione

Redazione 22 Ottobre 2025 - 09:44

Sicilia, il caso Iacolino riaccende le tensioni nella maggioranza: nuove scosse dopo la manovra

Redazione 22 Ottobre 2025 - 08:04
Banca

Siracusa, focus su Zes Unica: sinergia tra Intesa Sanpaolo e Confindustria per il rilancio del Sud

Redazione 22 Ottobre 2025 - 07:38

Dune 25, da Ong Jmel a Douz: tramonto tra le dune sui cammelli

Alfio Musarra 21 Ottobre 2025 - 22:46

Catania, inaugurato al MAAS il primo impianto solare solidale della Sicilia

Redazione 21 Ottobre 2025 - 22:08

Lega, stop ai “Team Vannacci” ma Salvini nega spaccature: “Altro che resa dei conti”

Redazione 21 Ottobre 2025 - 22:05

Ultimissime

Catania, Carlo Calenda all’Università per discutere di Mezzogiorno ed Europa

Redazione 22 Ottobre 2025 - 11:08

Catania, la “Conta europea” mappa gli invisibili: volontari e università in azione

Redazione 22 Ottobre 2025 - 09:44

Mascalucia, rapina alle Poste: arrestato 35enne di Aci Sant’Antonio

Redazione 22 Ottobre 2025 - 09:03

Sicilia, il caso Iacolino riaccende le tensioni nella maggioranza: nuove scosse dopo la manovra

Redazione 22 Ottobre 2025 - 08:04
Banca

Siracusa, focus su Zes Unica: sinergia tra Intesa Sanpaolo e Confindustria per il rilancio del Sud

Redazione 22 Ottobre 2025 - 07:38