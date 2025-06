Catania, intensa operazione contro maltrattamenti e macellazione abusiva: scoperta stalla irregolare a Monte Po’

Proseguono senza sosta i controlli della Polizia di Stato a Catania, finalizzati a tutelare il benessere degli animali e a contrastare la macellazione abusiva e le corse clandestine. Nell’ultimo intervento, coordinato dalla squadra a cavallo della Questura e dal Servizio di Sanità Veterinaria dell’ASP di Catania, è stata scoperta una stalla abusiva nel quartiere Monte Po’. Ispezionando un locale sul viale Felice Fontana, gli agenti hanno trovato tre cavalli e un asino tenuti in buone condizioni dal gestore, che però non aveva provveduto all’attribuzione del codice aziendale obbligatorio. Dopo la verifica dei medici veterinari, il titolare è stato multato per 1.500 euro per l’assenza del codice aziendale e per ulteriori 8.000 euro complessivi per la mancata esecuzione del test dell’anemia e l’assenza di codice per due cavalli. Gli equidi sono stati sequestrati e affidati al proprietario con l’obbligo di regolarizzare la posizione.

I controlli si sono estesi anche al quartiere Librino, noto in passato per numerose stalle abusive: qui, insieme alla Squadra Cinofili, è stato approfondito il contrasto allo spaccio di droga. Il cane antidroga “Maui” ha consentito di rinvenire e sequestrare 100 grammi di cocaina nascosti in una rientranza di un edificio di viale Castagnola. L’attività congiunta tra Polizia di Stato e ASP rientra in un più ampio monitoraggio che ha già permesso, anche quest’anno, il sequestro di diverse strutture irregolari, la tutela di numerosi cavalli e asini e un’efficace azione di prevenzione nei confronti di corse clandestine e macellazioni abusive.