Movida sicura a Catania: controlli interforze nel centro storico e sul lungomare

Come ogni fine settimana, la Questura di Catania ha organizzato un ampio servizio di controllo interforze per garantire il sereno svolgimento della movida nel centro storico e lungo il lungomare. Sotto il coordinamento di un Ufficiale di pubblica sicurezza della Polizia di Stato, la task force ha coinvolto pattuglie della Polizia di Stato e del Reparto Mobile, equipaggi della Guardia di Finanza, unità della Polizia Locale, reparti dell’Esercito impegnati nell’operazione “Strade Sicure” e il supporto della Polizia Scientifica. L’obiettivo è prevenire comportamenti illeciti, tutelare pedoni e frequentatori dei locali serali e contrastare fenomeni quali la guida sotto l’effetto di alcol o sostanze stupefacenti, i parcheggiatori abusivi e lo spaccio di droga. Durante le ore serali e notturne sono state identificate 215 persone, di cui 57 con precedenti, e controllati 120 veicoli: dodici infrazioni al Codice della Strada (assicurazione mancante, revisione scaduta, guida senza patente e mancanza del casco sui ciclomotori), con sequestro o fermo amministrativo dei mezzi.

I presidi pedonali nel centro storico hanno impedito l’accesso delle due ruote nelle aree riservate ai cittadini; tre parcheggiatori abusivi, già noti alle forze dell’ordine, sono stati multati e denunciati per recidiva, con sequestro delle somme illecitamente percepite. Il controllo delle attività commerciali in via del Rotolo ha invece portato alla sanzione di quattro food truck per occupazione abusiva di suolo pubblico. Parallelamente, l’Arma dei Carabinieri ha impegnato pattuglie dinamiche e militari a piedi – con etilometro e drug-test – soprattutto nelle aree di Piazza Federico di Svevia e Piazza Currò, identificando 96 persone e 68 veicoli (23 sottoposti a sequestro o fermo) e comminando 29 sanzioni per violazioni al Codice della Strada per un totale di 35.000 euro di multe. Otto giovani sono stati fermati per guida senza casco, cinque per guida senza patente e numerosi veicoli sono stati sequestrati per mancata copertura assicurativa o sosta irregolare.

Anche il fiuto del cane antidroga “Maui” della Polizia di Stato ha contribuito a scoprire e sequestrare 100 grammi di cocaina nascosti in una rientranza di un edificio di viale Castagnola. A completare il dispositivo, controlli antidroga a piedi nelle aree adiacenti a Piazza Duomo, senza rilevare violazioni. Grazie alla presenza capillare di pattuglie e presidi fissi, la movida di Catania si è svolta senza disordini, assicurando a cittadini e turisti la possibilità di godere in sicurezza delle serate estive.