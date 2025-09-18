Catania, incendio in un appartamento di via Pirandello: denunciato un 71enne

Un uomo di 71 anni è stato denunciato dalla Polizia di Stato per incendio doloso e tentata strage, in seguito a un incendio divampato all’interno della sua abitazione in un condominio di via Pirandello a Catania. Resta ferma la presunzione di innocenza dell’indagato fino a condanna definitiva. La segnalazione è giunta al numero unico di emergenza. Sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato di pubblica sicurezza “Borgo Ognina”, che, con il supporto dei Vigili del Fuoco, hanno fatto ingresso nell’appartamento da cui fuoriusciva del fumo.

All’interno i poliziotti hanno trovato l’uomo, in evidente difficoltà respiratoria a causa del fumo inalato. È stato soccorso e portato all’esterno, quindi affidato alle cure ospedaliere. Dopo lo spegnimento delle fiamme, la perquisizione dell’immobile ha permesso di accertare la presenza di sette bombole di gas e di individuare tracce di liquido infiammabile. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il 71enne avrebbe acceso dei fuochi per praticare un rito, circostanza che avrebbe determinato l’innesco dell’incendio, con il concreto rischio di esplosione e conseguenze per l’intero stabile.

In una stanza tinteggiata di rosso, adibita a presunto altare, sono stati rinvenuti oggetti di natura esoterica, tra cui una piramide di legno, statuette, un libro di stregoneria e alcuni amuleti. In un ripostiglio sono stati inoltre trovati una balestra, un machete e un bastone di legno con lama affilata artigianale.

L’abitazione e il materiale rinvenuto sono stati posti sotto sequestro.