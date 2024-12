Catania: bimbo scomparso ritrovato grazie all’intervento della Polizia

Un momento di grande paura per una coppia di turisti polacchi in vacanza a Catania si è concluso con un lieto fine grazie all’efficace intervento della Polizia di Stato. La vicenda si è svolta nel pomeriggio della vigilia di Natale, in una movimentata piazza Stesicoro, quando i genitori, disperati, si sono accorti di non riuscire più a trovare il loro figlio di dieci anni.

Gli agenti della Squadra Volanti della Questura di Catania, impegnati nei servizi di controllo intensificati in occasione delle festività, sono stati avvicinati dalla coppia in lacrime che ha immediatamente raccontato l’accaduto. Dopo aver ricevuto una foto del bambino, la Polizia ha avviato le ricerche, diramando le informazioni a tutte le pattuglie attraverso la sala operativa.

Le volanti hanno passato al setaccio la zona, percorrendo con attenzione le strade adiacenti. Dopo circa mezz’ora, a 600 metri dal punto in cui era stato visto l’ultima volta, una segnalazione di un negoziante ha permesso di ritrovare il bambino, visibilmente impaurito, bagnato dalla pioggia e infreddolito.

Gli agenti lo hanno avvolto con il giubbotto della Polizia per riscaldarlo e per strappargli un sorriso. Il piccolo, rassicurato, è stato portato negli uffici della Questura, dove è stato accolto con dolci e coccole in attesa dell’arrivo dei genitori.

Dopo pochi minuti, la famiglia si è riunita, abbracciandosi con sollievo. Prima di concludere la giornata, il bambino ha chiesto di mettersi al volante dell’auto della Polizia per una foto con gli agenti, che ormai considerava i suoi eroi. Anche i genitori, grati e commossi, hanno voluto immortalare il momento con i poliziotti e ringraziare calorosamente il negoziante che ha segnalato la presenza del bambino.

L’episodio sottolinea l’importanza di avvisare tempestivamente le autorità in situazioni simili, per garantire un intervento rapido ed efficace. Grazie all’immediata richiesta di aiuto da parte dei turisti e alla pronta risposta della Polizia, il bambino è stato ritrovato in pochi minuti, riportando serenità a una famiglia spaventata.