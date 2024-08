Catania: avviati i lavori di ripristino delle strade in centro

A Catania, sono stati avviati i lavori di ripristino delle strade a seguito del potenziamento della rete elettrica da parte di Terna. Questi lavori, che hanno avuto inizio il 7 agosto 2024, sono il risultato di un progetto di modernizzazione infrastrutturale che ha comportato l’installazione di nuove linee ad alta tensione e l’aggiornamento delle tecnologie esistenti.

Le operazioni di ripristino, che includono la scarifica e il rifacimento dell’asfalto, sono state fortemente volute dal sindaco Enrico Trantino e dall’assessore alle manutenzioni Giovanni Petralia. Gli assi stradali interessati comprendono piazza Trento, piazza Verga, Corso Italia, viale XX Settembre, piazza Roma e via Tomaselli, con l’obiettivo di eliminare i dislivelli causati dagli scavi necessari per il potenziamento.

Questi interventi sono essenziali per garantire la sicurezza e la fruibilità delle strade per i cittadini e per migliorare l’estetica urbana della città. Con il completamento dei lavori di ripristino, i residenti e i visitatori di Catania beneficeranno di strade più sicure ed efficienti. Le autorità comunali hanno sottolineato l’importanza di questi lavori non solo per il miglioramento della mobilità urbana ma anche per il rilancio di un’immagine moderna della città.

Durante il periodo di intervento, i cittadini sono invitati a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a seguire le indicazioni per garantire un flusso di traffico agevole.