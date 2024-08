Maltempo in Sicilia: nubifragi e disagi a Catania e Provincia

La Sicilia orientale è stata colpita da violenti nubifragi che hanno causato notevoli disagi e allagamenti in diverse aree, con particolare intensità in provincia di Catania: Mirabella Imbaccari, Grammichele, Mineo, Ramacca, Caltagirone e Maletto sono tra le località più affette, dove le strade si sono trasformate in veri e propri fiumi, rendendo difficoltosa la circolazione.

Le condizioni meteorologiche avverse non hanno risparmiato nemmeno Piazza Armerina, nell’ennese, e la provincia di Ragusa, dove si sono verificati allagamenti significativi. La situazione è stata aggravata da grandinate che hanno colpito alcune di queste aree, causando danni a colture e veicoli.

La SAC, società di gestione dell’aeroporto di Catania, ha rilasciato un comunicato in cui avverte che, a causa del forte maltempo, “potrebbero verificarsi eventuali dirottamenti” dei voli. I viaggiatori sono stati invitati a contattare le compagnie aeree per ricevere aggiornamenti sullo stato dei loro voli e per avere maggiori informazioni riguardo possibili cambiamenti di programma.