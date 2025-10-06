Catania, arrestato 31enne per violazione del divieto di avvicinamento

Aveva minacciato l’ex moglie con la figlia di 5 mesi Secondo l’accusa, l’uomo avrebbe raggiunto l’abitazione dell’ex compagna nel quartiere San Cristoforo, nonostante il provvedimento di allontanamento. Disposta la custodia e avviata la procedura di espulsione. CATANIA – Era già stato fermato pochi giorni fa davanti all’abitazione dell’ex moglie, dove – secondo l’accusa – aveva tentato di impedirle l’ingresso in casa insieme alla figlia di appena cinque mesi, nonostante un provvedimento di allontanamento e il divieto di avvicinamento alle persone offese. Adesso per un 31enne di nazionalità nigeriana è scattato un nuovo arresto da parte della Polizia di Stato.

L’intervento è scattato dopo la richiesta d’aiuto della donna, arrivata alla Sala Operativa della Questura di Catania tramite il numero unico d’emergenza. In pochi minuti, le pattuglie della Squadra Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno raggiunto l’abitazione nel quartiere San Cristoforo, dove la vittima vive con la figlioletta.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo avrebbe iniziato a urlare contro la donna, spaventandola, come già avvenuto in altre circostanze. I poliziotti intervenuti hanno verificato che il 31enne stava violando la misura cautelare che gli imponeva l’allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento a meno di un chilometro dall’ex compagna e dalla bambina. La misura era stata disposta in passato per condotte di maltrattamento nei confronti delle due.

Dopo gli accertamenti, l’uomo è stato arrestato per la seconda volta, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a sentenza definitiva. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della Questura in attesa del giudizio direttissimo.