Catania accoglie con entusiasmo la mostra immersiva “Van Gogh – The Immersive Experience”

Un grande successo di pubblico ha accolto l’inaugurazione della mostra “Van Gogh – The Immersive Experience” nella suggestiva cornice della Chiesa della Santissima Trinità, in via Vittorio Emanuele II, a pochi passi dal Duomo di Catania. Questa esposizione offre un viaggio emozionante nella vita e nell’arte di Vincent Van Gogh, permettendo ai visitatori di immergersi completamente nelle sue opere e nella sua singolare visione del mondo.

Organizzata da Alta Classe Lab con il supporto logistico di FB Golden Events, la mostra arriva per la prima volta a Catania. Grazie all’utilizzo di visori per la realtà virtuale, i visitatori possono vivere un’esperienza coinvolgente, “camminando” accanto a Van Gogh e attraversando i luoghi che hanno ispirato alcune delle sue opere più iconiche. Dall’alba al tramonto, l’esperienza si snoda attraverso un percorso che riproduce il villaggio di Arles, in Francia, luogo chiave per l’artista. Il pubblico è invitato a esplorare sette capolavori di Van Gogh, vivendo in prima persona scene come il risveglio nella “Camera da letto di Van Gogh”, una passeggiata nei campi (La Siesta), fino alla “Notte stellata sul Rodano”.

“Van Gogh – The Immersive Experience” è pensata per coinvolgere anche il pubblico più giovane, comunicando attraverso un linguaggio diretto e sfruttando le potenzialità della multimedialità e delle nuove tecnologie. Grazie al sistema innovativo di proiezioni in 3D mapping, i visitatori si trovano letteralmente immersi nei dipinti di Van Gogh, in un’esperienza visiva che abbraccia lo spettatore a 360 gradi.

Adulti e bambini possono vivere questa esperienza fino al 16 febbraio 2025. Per i più piccoli, sono allestite aree didattiche dove possono colorare i quadri dell’artista, aggiungendo un ulteriore elemento di interattività alla visita. Gli orari di apertura sono dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 13:00 (ultimo ingresso ore 12:00) e dalle 15:00 alle 20:00 (ultimo ingresso ore 19:00). Il sabato, la domenica e nei giorni festivi, la mostra è aperta con orario continuato dalle 10:00 alle 20:00 (ultimo ingresso ore 19:00). La mostra sarà chiusa il 24 e 25 dicembre e la mattina di Capodanno, riaprendo il pomeriggio dell’1 gennaio dalle 15:00.

I biglietti sono disponibili online su GO2, Ticketone e Ciao Tickets o direttamente presso il botteghino, con un prezzo di 13 euro per gli adulti e 11 euro per i bambini dai 3 ai 13 anni.

Non perdete l’occasione di vivere l’arte di Van Gogh come mai prima d’ora!