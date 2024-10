Catania: 58enne agli arresti domiciliari per violenza sessuale su una giovane turista

La Polizia di Stato di Catania, su disposizione della Procura Distrettuale della Repubblica, ha eseguito un’ordinanza di arresti domiciliari nei confronti di un uomo di 58 anni, accusato di violenza sessuale. L’uomo, già noto per precedenti penali analoghi, è stato riconosciuto come responsabile di un’aggressione avvenuta nel mese di settembre.

Le indagini e la denuncia della vittima

Le indagini, coordinate dall’Ufficio della Procura e condotte dal Commissariato di Pubblica Sicurezza “Borgo Ognina”, sono scaturite dalla denuncia presentata da una giovane donna, una 21enne residente in Corsica, che si trovava in Sicilia per una vacanza. La donna ha raccontato agli agenti di essere stata avvicinata dall’uomo mentre si trovava su una panchina a Piazza Europa, nel pieno centro di Catania, in pieno giorno. L’uomo, con la scusa di chiedere un’informazione stradale, avrebbe instaurato una conversazione con la ragazza, spacciandosi per fisioterapista e criticando la sua postura.

Sfruttando il pretesto della correzione posturale, l’uomo avrebbe iniziato a massaggiarle la schiena, arrivando a gesti più invasivi: le avrebbe allentato la cintura dei pantaloni, tolto le scarpe e calze, per poi compiere atti sessuali non consensuali. Colta di sorpresa e impaurita, la ragazza sarebbe rimasta paralizzata per qualche momento, riuscendo successivamente a divincolarsi e a fuggire, chiedendo aiuto alla Polizia.

L’identificazione e l’arresto del responsabile

Grazie alla tempestività della denuncia, gli agenti del Commissariato “Borgo Ognina” sono riusciti a identificare rapidamente l’uomo, anche grazie al riconoscimento da parte della vittima. L’aggressore, già noto alle forze dell’ordine per episodi simili, aveva precedenti per violenza sessuale, attuata con lo stesso modus operandi.

Alla luce delle prove raccolte e del pericolo di reiterazione del reato, il Giudice per le indagini preliminari, su richiesta della Procura della Repubblica di Catania, ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti del 58enne.

La risposta delle autorità

Le forze dell’ordine continuano a monitorare la situazione e a garantire la sicurezza della comunità, con particolare attenzione alla protezione delle vittime di reati sessuali. L’attività investigativa della Polizia di Stato e il coordinamento con l’Autorità Giudiziaria hanno permesso un intervento tempestivo, assicurando alla giustizia un individuo considerato pericoloso per la sua propensione a commettere reati di questo tipo.