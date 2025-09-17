Catania, 21enne arrestato con oltre 200 grammi di marijuana: decisivo il fiuto del cane antidroga Ares

Redazione 17 Settembre 2025 - 14:36

La Polizia di Stato ha arrestato un 21enne di nazionalità romena con l’accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, ferma restando la presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva. Il giovane è stato notato dagli agenti in servizio di vigilanza davanti alla Questura di via Manzoni, mentre transitava in scooter senza casco. Fermato per un controllo, si è mostrato agitato e reticente nel consegnare i documenti custoditi nel vano sottosella, insospettendo i poliziotti che hanno deciso di procedere a perquisizione.

All’interno del motociclo sono stati rinvenuti uno spinello e 15 dosi di marijuana, per un peso complessivo di 63 grammi. La sostanza, sequestrata, è stata inviata ai laboratori della Polizia Scientifica per le analisi.

Le verifiche sono state estese alle due abitazioni del giovane, senza esito. Diversa la situazione nel box garage di pertinenza, dove il cane antidroga Ares ha segnalato la presenza di droga ancora prima di entrare. All’interno di un bauletto per motorino i poliziotti hanno trovato 34 dosi di marijuana, per un totale di 151 grammi, insieme a un bilancino elettronico di precisione, bustine di plastica e uno smartphone. Dopo il foto-segnalamento a cura della Scientifica e la contestazione delle infrazioni al Codice della strada, il giovane è stato arrestato. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno, è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del giudizio direttissimo.

