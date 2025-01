Capodanno a Catania, Galvagno: “Un’occasione unica per mostrare la Sicilia migliore”

Un Capodanno in diretta nazionale non è cosa di tutti i giorni, e quest’anno Catania ha saputo cogliere questa straordinaria opportunità con “Capodanno in Musica”, lo show trasmesso da Piazza Duomo su Canale 5. Gaetano Galvagno, Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, ha espresso il suo entusiasmo e la sua gratitudine attraverso un post sul proprio profilo Facebook, sottolineando l’importanza dell’evento per la promozione della Sicilia.

“Un Capodanno in diretta nazionale non capita tutti i giorni, eppure ci siamo riusciti,” ha scritto Galvagno. “Grazie a chi, in queste settimane, ha lavorato a un progetto ambizioso che ha mostrato all’Italia l’istantanea più genuina della Sicilia migliore! Un ringraziamento speciale va al Presidente della Regione Renato Schifani, al sindaco Enrico Trantino, agli artisti, alla macchina organizzativa di Mediaset e soprattutto ai siciliani, in particolare ai catanesi, che hanno risposto come sempre, affollando non solo Piazza Duomo, ma tutto il centro storico del capoluogo etneo.”

Galvagno ha messo in evidenza come l’evento abbia confermato la caratura di Catania come grande città: “Bella, operosa e ospitale.” Ha poi concluso con un augurio per l’anno nuovo: “Auguro un anno fatto di cose semplici, ma vere, che possano arricchirci e stimolarci a fare sempre meglio. Buon 2025 a tutti voi!”

Dietro le quinte dell’evento, in modo discreto, era presente anche il Presidente del Senato, Ignazio La Russa. Pur non apparendo pubblicamente, La Russa ha voluto essere presente per dimostrare ancora una volta il suo legame con la Sicilia, terra d’origine a cui è profondamente legato. Sempre vicino alla sua terra, il Presidente del Senato non perde occasione per esserci nei momenti significativi. Un Capodanno che ha rappresentato una notte di festa e visibilità per una Sicilia che guarda al futuro, tra tradizione e innovazione, mostrando al mondo il meglio delle sue eccellenze.