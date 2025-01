Polizia in azione sulle piste dell’Etna: sicurezza e soccorso in montagna

La Polizia di Stato di Catania ha attivato il servizio di sicurezza e soccorso sulle piste da sci del vulcano Etna, garantendo il rispetto del codice delle nevi e offrendo assistenza agli sciatori in difficoltà. Le “volanti” sulla neve, a bordo di motoslitte o sci, sono operative dalla riapertura della stazione di Piano Provenzana.

Fin dal primo giorno di attività, gli sciatori dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catania sono intervenuti in decine di soccorsi. L’ultimo giorno dell’anno, un grave incidente ha richiesto l’intervento dell’elicottero del 118, atterrato grazie al supporto dei soccorritori della Polizia.

I poliziotti sulle piste sono addestrati presso il Centro di addestramento alpino di Moena, dove acquisiscono competenze giuridico-operative per ricostruire incidenti, sanitarie per il primo soccorso e tecniche per affrontare situazioni estreme. Grazie alla loro preparazione, sono in grado di intervenire in casi di contusioni, fratture o emergenze sanitarie gravi, come infarti, utilizzando il defibrillatore.

La loro attività non si limita al soccorso: garantiscono anche il rispetto delle regole di sicurezza, prevenendo incidenti causati da velocità eccessiva, visibilità ridotta o condizioni variabili della pista. Tra le norme principali ricordano l’obbligo del casco protettivo per i minori di 18 anni, il divieto di sciare in stato di ebbrezza e la necessità di un’assicurazione obbligatoria per coprire eventuali danni a terzi.

Questo fondamentale servizio, operativo anche in altre stazioni sciistiche alpine e appenniniche, sottolinea l’impegno della Polizia di Stato nel garantire sicurezza e supporto agli amanti della neve, trasformando le piste dell’Etna in un luogo più sicuro e rispettoso della montagna.