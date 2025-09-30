Caltagirone, fermato 28enne per tentato omicidio: accoltellato connazionale in via Taranto

La Polizia di Stato ha fermato un cittadino ghanese di 28 anni, gravemente indiziato di tentato omicidio aggravato. L’indagato, come previsto dalla legge, è da ritenersi innocente fino a eventuale condanna definitiva. L’episodio risale ad alcuni giorni fa, quando una pattuglia del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Caltagirone è intervenuta in via Taranto dopo la segnalazione di una lite violenta tra due uomini stranieri. Al loro arrivo, gli agenti hanno trovato un 26enne riverso a terra, ferito da due coltellate al petto e alla scapola. L’aggressore, invece, si era già dato alla fuga.

Sul posto è stato richiesto l’intervento urgente del 118, mentre la Polizia ha avviato ricerche immediate del presunto responsabile. L’attività investigativa si è basata sull’analisi delle immagini di videosorveglianza, che hanno consentito di ricostruire gli spostamenti dell’uomo fino alla sua abitazione nel centro storico di Caltagirone.

Gli agenti hanno quindi cinturato l’edificio e fatto irruzione nell’appartamento, bloccando il 28enne e recuperando gli indumenti che avrebbe indossato al momento dell’aggressione. Testimonianze e ulteriori riscontri hanno rafforzato il quadro indiziario a suo carico. Il fermo, coordinato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltagirone, è stato convalidato dal giudice per le indagini preliminari, che ha disposto la custodia cautelare in carcere.