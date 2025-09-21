Caltagirone, banconote false nei negozi: denunciato un 51enne di Palagonia

I Carabinieri della Stazione di Granieri hanno denunciato un uomo di 51 anni, residente a Palagonia, ritenuto – sulla base degli indizi raccolti e da verificare in sede giudiziaria – responsabile della spendita di banconote false. A far scattare le indagini è stata la denuncia di una commerciante 53enne di Ragusa, titolare di un esercizio in via Palermo. La donna, dopo aver visto rifiutata da un agente di commercio una banconota da 50 euro risultata falsa, ha ricordato un episodio avvenuto pochi giorni prima: un cliente, con atteggiamento sospetto, aveva tentato di pagare alcuni prodotti proprio con una banconota dello stesso taglio, palesemente contraffatta.

Alla sua reazione, l’uomo – stando al racconto della titolare – avrebbe strappato il denaro dalle mani della donna, lasciando la merce a terra e allontanandosi in fretta. Rivedendo le immagini del sistema di videosorveglianza, la commerciante ha poi scoperto che lo stesso individuo, poco tempo prima, era riuscito a passare una banconota falsa alla sua dipendente, adottando lo stesso metodo.

I militari, grazie alla conoscenza del territorio e delle dinamiche locali, hanno concentrato i sospetti sul 51enne. Confrontando i suoi documenti e le immagini delle telecamere, hanno riscontrato una corrispondenza fisica. L’uomo è stato quindi inserito in un album fotografico mostrato all’esercente, che lo ha riconosciuto senza esitazioni come l’autore dei tentativi di spendita del denaro falso. Le indagini proseguono per accertare eventuali altri episodi riconducibili allo stesso modus operandi.