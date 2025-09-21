Catania, autista di bus aggredito da un passeggero: denunciato un 64enne

Attimi di tensione a bordo di un autobus di linea sulla tratta Piazza Borsellino – Villaggio Sant’Agata, dove l’autista è stato aggredito a più riprese da un passeggero. L’uomo, un 64enne catanese, è stato fermato e denunciato dalla Polizia di Stato dopo la richiesta d’aiuto lanciata dalla vittima attraverso il Numero Unico di Emergenza. Gli agenti delle volanti della Questura, giunti in via Acquicella, hanno trovato il mezzo fermo e l’autista, un 37enne, con ferite agli zigomi e alla spalla destra provocate dai colpi subiti. Secondo quanto riferito dal lavoratore, l’aggressore sarebbe salito e sceso più volte dal bus, colpendolo con schiaffi e pugni mentre era alla guida, fino a costringerlo a fermarsi.

Il conducente è stato soccorso dal personale del 118 e trasferito in ospedale per ulteriori accertamenti. Nel frattempo, i poliziotti hanno bloccato l’aggressore, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati a reati di diffamazione, minaccia e ingiuria. L’uomo avrebbe giustificato il gesto sostenendo di essere intervenuto dopo una lite con l’autista, che – a suo dire – avrebbe risposto in maniera poco garbata a una passeggera. Il 64enne è stato denunciato per lesioni personali aggravate e interruzione di pubblico servizio, ferma restando la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.