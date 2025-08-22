Artie 5ive il 5 settembre a Catania: unica data siciliana alla Villa Bellini

Sarà la Villa Bellini di Catania a ospitare, il prossimo 5 settembre, l’unica tappa siciliana del tour di Artie 5ive. L’evento rientra nel cartellone del Wave Summer Music, il festival itinerante firmato Giuseppe Rapisarda Management, ed è parte anche della rassegna Catania Summer Fest, organizzata dal Comune di Catania.

Artie 5ive è senza dubbio uno dei protagonisti più in vista della nuova scena urban italiana. Il suo ultimo progetto discografico, “LA BELLAVITA”, ha debuttato al primo posto della classifica ufficiale FIMI/GfK sia generale che vinili, raggiungendo anche il terzo posto nella Global Chart di Spotify tra i migliori debutti mondiali. In meno di due mesi dall’uscita, il disco ha già conquistato la certificazione Platino, portando a 10 i Dischi di Platino e a 13 quelli d’Oro ottenuti dall’artista, con un piazzamento stabile nella Top 10 degli album più venduti del 2025.

Il successo di Artie 5ive si misura anche sulle piattaforme digitali: tre brani nella Top 50 di Spotify e tutte le 18 tracce entrate nella Top 100 il giorno stesso della pubblicazione. Collaborazioni di peso arricchiscono il disco – da Guè a Capo Plaza, da Tony Boy a Kid Yugi fino a Niky Savage – e contribuiscono a delineare un immaginario preciso: quello della “bella vita”, dove stile, identità e ambizione si intrecciano a un racconto di strada, rivalsa e futuro da conquistare.

Dalle copertine alle atmosfere raffinate, dalle rime taglienti ai testi che parlano di amore e successo, “LA BELLAVITA” è un manifesto di maturità artistica e conferma Artie 5ive tra i nomi più seguiti e richiesti della scena contemporanea.

I biglietti per la data di Catania sono disponibili su Ticketone e nei punti vendita autorizzati.