Arrestato a Catania 42enne sorpreso con motociclo rubato

Colto in flagranza mentre spingeva un motociclo rubato lungo la circonvallazione di Catania, un uomo di 42 anni, di origini marocchine e con precedenti penali, è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l’accusa di furto aggravato e denunciato per possesso di strumenti atti allo scasso. L’episodio si è verificato in viale Andrea Doria, dove una pattuglia della squadra volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, impegnata in servizi di controllo intensificati per l’estate, ha notato il sospettato in atteggiamento anomalo.

Alla vista degli agenti, l’uomo ha tentato di allontanarsi per eludere il controllo, ma è stato immediatamente fermato. Dagli accertamenti è emerso che il motociclo presentava il blocco di accensione forzato ed era privo di chiave. Contattata la Sala Operativa, i poliziotti hanno rintracciato il proprietario del mezzo, che non si era ancora accorto del furto: il motociclo gli è stato subito restituito.

Durante la perquisizione personale, l’indagato è stato trovato in possesso di numerosi arnesi custoditi in una borsa a tracolla, tra cui grimaldelli e chiavi alterate. Per questo motivo è scattata anche la denuncia per detenzione di strumenti da scasso.

Informata la Procura di Catania, il Pubblico Ministero di turno ha disposto il trasferimento del 42enne, ferma restando la presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva, nel carcere di Piazza Lanza, in attesa delle determinazioni dell’Autorità giudiziaria.