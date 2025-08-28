Acoset, confermato il Cda: “Avanti con il lavoro fin qui svolto”

L’Assemblea dei soci di Acoset Spa, società che gestisce la distribuzione idrica per 21 comuni della provincia di Catania, ha rinnovato all’unanimità il Consiglio di amministrazione fino al 2028. Giovanni Rapisarda è stato confermato presidente, affiancato dai consiglieri Vanessa D’Arrigo ed Emanuele Mirabella. Entrano invece come nuovi componenti Antonio Licciardello e Carlo Antonio Privitera. La decisione rappresenta un segnale di fiducia dei sindaci soci nei confronti del lavoro portato avanti dal Consiglio uscente. Obiettivo prioritario per i prossimi anni sarà garantire continuità e consolidare il rapporto di collaborazione con il direttore generale Antonio Coniglio, puntando su un modello di governance unitario.

«Ringrazio i sindaci soci per la fiducia rinnovata e in particolare coloro che hanno sempre creduto nel mio lavoro – ha dichiarato Rapisarda –. In questi anni, con il sostegno di tutti, abbiamo raggiunto traguardi importanti. L’onore di ottenere l’unanimità conferma un percorso condiviso che non si era mai verificato prima. Continueremo a lavorare con impegno e dedizione per offrire un servizio efficiente e di alta qualità al nostro territorio».

Anche il direttore generale Coniglio ha espresso soddisfazione: «Sono felice per la riconferma di Rapisarda. In questi anni abbiamo affrontato sfide importanti, superando prove e raggiungendo risultati significativi. Ora ci attende la grande sfida del gestore unico, che dovrà garantire un servizio idrico integrato ancora più efficiente per i cittadini, valorizzando le prerogative della gara del 2005». La riconferma del Cda assicura quindi continuità e stabilità gestionale, consentendo ad Acoset di proseguire i progetti avviati per lo sviluppo e il miglioramento dei servizi idrici nei comuni serviti.