Acireale, due operai ustionati durante la rimozione di un vecchio impianto di carburanti

Un grave incidente sul lavoro si è verificato all’interno della caserma dei Carabinieri di Acireale, dove una ditta specializzata stava effettuando la rimozione di un impianto di carburanti ormai dismesso. Per cause ancora in fase di accertamento, si è sprigionata all’improvviso una fiammata che ha investito due operai, di 57 e 60 anni. Entrambi sono stati soccorsi e trasferiti d’urgenza all’ospedale Cannizzaro di Catania, dove si trovano ricoverati in prognosi riservata.

Continue Reading