Acireale, controlli dei Carabinieri: un denunciato per guida in stato di ebbrezza e tre segnalati per droga

Intensificati i controlli sul territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Acireale, su disposizione del Comando provinciale di Catania, con l’obiettivo di aumentare la sicurezza e contrastare i fenomeni di illegalità diffusa. Le pattuglie, supportate dal Nucleo Radiomobile e dalla Stazione di Acireale, hanno operato soprattutto nelle zone di maggiore afflusso dei centri urbani, predisponendo posti di controllo lungo le arterie principali e nei pressi degli svincoli.

Nel corso delle verifiche, tre persone del luogo sono state trovate in possesso di modiche quantità di droga e per questo segnalate alla Prefettura di Catania quali assuntori. Più grave la posizione di un 41enne di Nicolosi che, secondo quanto emerso dagli accertamenti, si trovava alla guida con un tasso alcolemico di 1,86 g/l ed aveva assunto cannabinoidi. L’uomo è rimasto coinvolto in un incidente autonomo a Pedara e, sottoposto alle analisi in ospedale, è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. Nei suoi confronti è scattato anche il ritiro immediato della patente, in attesa del provvedimento prefettizio che potrebbe sospendere il documento fino a sei mesi.

Complessivamente, i Carabinieri hanno controllato una cinquantina di persone e una trentina di veicoli, riscontrando una decina di violazioni al Codice della Strada, tra cui mancata copertura assicurativa, mancato uso della cintura di sicurezza e circolazione con veicoli sottoposti a fermo fiscale. Due motoveicoli sono stati sottoposti a sequestro amministrativo.