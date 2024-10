Aci Catena accoglie la Reliquia del Beato Livatino: un richiamo alla legalità e alla lotta contro la mafia

Dal 20 al 27 ottobre 2024, Aci Catena sarà protagonista di un’importante celebrazione dedicata al Beato Rosario Angelo Livatino. La città e le sue frazioni ospiteranno una serie di eventi religiosi e civili, che culmineranno nell’accoglienza della reliquia del giudice ucciso dalla mafia, accompagnati da un Convegno sulla Legalità. Questo appuntamento, che coinvolge parrocchie, scuole, associazioni e istituzioni, vuole essere un momento di riflessione sui valori della giustizia e della responsabilità civica.

Il Beato Livatino, conosciuto come “il giudice ragazzino”, fu un magistrato che, con profonda fede e dedizione, si batté contro la criminalità organizzata, pagando con la vita nel 1990 per mano della Stidda. La sua beatificazione nel 2021 lo ha consacrato come un esempio di coraggio e integrità, un martire della giustizia.

La Settimana della Legalità vedrà numerose iniziative volte a promuovere la lotta alla mafia e a sensibilizzare i cittadini sui temi della giustizia e del bene comune. Tra questi, spicca il Convegno sulla Legalità, che si terrà sabato 26 ottobre alle 10.30 nel teatro parrocchiale della Chiesa Matrice di Aci Catena. Al convegno parteciperanno figure di rilievo come la Dott.ssa Lia Sava, Procuratrice generale della Corte di Appello di Palermo, Mons. Alessandro Damiani, Arcivescovo di Agrigento, e Mons. Antonino Raspanti, Vescovo di Acireale e Presidente della CESi.

Mons. Raspanti ha sottolineato l’importanza di iniziative come queste: “In una terra come la Sicilia, dove la mafia e la corruzione segnano profondamente il tessuto sociale, è fondamentale promuovere una cultura della legalità. Ricordare figure come Rosario Livatino, che hanno dato la vita per la giustizia, significa offrire modelli di integrità e responsabilità a cui ispirarsi”.

Anche don Carmelo Sciuto, parroco della Chiesa Matrice di Aci Catena, ha evidenziato l’importanza di questi incontri: “Sono occasioni preziose per sensibilizzare, soprattutto i giovani, sulla necessità di costruire una società fondata sui valori etici, sul rispetto delle regole e sulla trasparenza”.

La reliquia del Beato Livatino sarà disponibile per la venerazione non solo ad Aci Catena, ma anche a Riposto, domenica 27 ottobre dalle ore 16.00, prima del suo rientro ad Agrigento. Un’occasione per tutta la comunità di riflettere sul valore della legalità e della giustizia nella vita quotidiana.