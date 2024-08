Aci Castello: denunciato 45enne per furto con strappo grazie alla prontezza della vittima

I Carabinieri della Stazione di Aci Castello hanno denunciato un uomo di 45 anni, residente a Gravina di Catania, per furto con strappo a seguito delle indagini avviate dopo la denuncia presentata da una donna di 58 anni del posto. La vittima si era recata presso la caserma dei Carabinieri nella mattinata per denunciare il furto del proprio telefono cellulare, avvenuto poco prima.

La donna ha raccontato che, di buon mattino, mentre attendeva l’autobus di linea lungo la SS.114, aveva estratto il telefono dalla borsa per controllare l’orario. In quel momento, un uomo sconosciuto su uno scooter grigio, rischiando di investirla, le aveva strappato il cellulare dalle mani per poi fuggire in direzione di Catania.

Il ladro aveva cercato di evitare l’identificazione coprendo la targa dello scooter con una busta di plastica. Tuttavia, durante la fuga, un colpo di vento aveva sollevato parzialmente la busta, permettendo alla vittima di leggere quasi interamente la targa del veicolo. L’informazione è stata immediatamente riferita ai Carabinieri, che hanno avviato le indagini.

Grazie alla prontezza della vittima, i militari sono riusciti a risalire rapidamente al proprietario dello scooter. In meno di mezz’ora, i Carabinieri si sono recati a Gravina di Catania, dove hanno trovato lo scooter grigio vicino all’abitazione del sospettato. Alla vista dei militari, l’uomo ha ammesso il furto, confessando anche di essersi già sbarazzato del cellulare rubato.