A Germana’ e Carra’ la Lega in Sicilia

“La Lega in Sicilia puo’ contare su una comunita’ politica forte, una squadra arricchita da tante personalita’ valide e competenti che in questi mesi hanno saputo dimostrare le loro capacita’ al servizio dei territori”.

“Lo certifica il grande risultato ottenuto alle ultime elezioni europee in cui la Lega ha ottenuto il 7,5% dei consensi di cui sono davvero orgoglioso. Giusto che adesso il partito possa essere guidato da un rappresentante del territorio e la decisione del segretario Matteo Salvini di affidare questo incarico a Nino Germana’, affiancato da Anastasio Carra’ come vice, e’ una scelta valida e meritevole alla luce del lavoro svolto fino ad oggi”.

“Il partito e’ forte, in salute e sono certo che consolidera’ la sua forza e l’impegno a favore delle istanze dei cittadini, cosi’ come fatto fino ad oggi. Buon lavoro a Nino, ad Anastasio e a tutta la grande squadra della Lega che nei prossimi mesi avviera’ una fase di rafforzamento territoriale”. Lo dice in una nota il senatore Claudio Durigon.

“Le più vive congratulazioni a Nino Germanà per la nomina a coordinatore regionale della Lega in Sicilia. Siamo certi che il partito, con la sua guida, è in buone mani. Il senatore Germanà saprà lavorare al nostro fianco per radicare la Lega nella nostra regione aprendo il partito a nuove adesioni. Continuiamo a lavorare con Matteo Salvini per assicurare un’azione politica di governo seria, che guardi al futuro e che sappia dare risposte concrete alle esigenze della Sicilia e del Paese”. Lo affermano Marianna Caronia, capogruppo della Lega all’Assemblea regionale siciliana e i parlamentari siciliani Luca Sammartino, Mimmo Turano, Giuseppe Laccoto, Vincenzo Figuccia e Salvo Geraci.

“Le nomine di Nino Germanà e Anastasio Carrà alla guida del partito siciliano sono un’ottima notizia. Faccio loro i migliori auguri di buon lavoro. Insieme costruiremo un partito ancora più vicino alle esigenze dei territori. Un sentito grazie va a Claudio Durigon che in questi mesi ha lavorato con serietà e impegno”. Lo dichiara la deputata e commissario provinciale della Lega catanese, Valeria Sudano.

Antonino Salvatore Germanà, conosciuto come Nino, classe 1976. La sua carriera politica inizia con Forza Italia nel 1995, Alle regionali in Sicilia del 2012 si candida tra le liste del PdL, nella mozione di Nello Musumeci, Nel 2017, con lo scioglimento del Nuovo Centrodestra e la fondazione del suo successore Alternativa Popolare (AP) con le stesse ideologie, confluisce nel partito. Nel 2021, si è unito alla Lega per Salvini Premier.

Nino Germanà ha ricoperto vari ruoli significativi nel corso della sua carriera, tra cui quello di Senatore della Repubblica Italiana, iniziato il 13 ottobre 2022, e di Vice-capogruppo della Lega Salvini Premier – Partito Sardo d’Azione al Senato della Repubblica dal 8 novembre 2022. Ha anche assunto l’incarico di Segretario della 8ª Commissione Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica dal 10 novembre 2022 e di Segretario della Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall’insularità dal 26 luglio 2023.

La politica, in particolare nella nostra terra, è spesso caratterizzata da una dinamica e un cambiamento costanti, e figure come Nino Germanà dimostrano come l’adattabilità e la capacità di navigare in queste acque siano cruciali per il successo e l’influenza a lungo termine. Con la sua recente nomina, sarà interessante osservare come Germanà influenzerà le politiche e le iniziative della Lega in Sicilia, ma soprattutto, quale impatto avrà sul panorama politico regionale.