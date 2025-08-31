Trantino: «Non permetteremo che Catania diventi il campo di battaglia dei clan»

Segui Cataniaoggi su Google News
Redazione 31 Agosto 2025 - 08:05

Enrico Trantino

Il sindaco interviene dopo l’omicidio in corso Sicilia e le recenti sparatorie: “L’amministrazione non è in silenzio, ma al lavoro”

Catania è di nuovo sotto shock. L’omicidio del giovane parcheggiatore abusivo in corso Sicilia, avvenuto ieri mattina, si aggiunge alle sparatorie che da giorni insanguinano diversi quartieri della città, acuendo il dibattito sulla sicurezza e sul degrado urbano. A intervenire con fermezza è stato il sindaco Enrico Trantino, che in un’intervista rilasciata al quotidiano La Sicilia, oggi in edicola, ha voluto chiarire la posizione dell’amministrazione comunale. «È chiaro che le modalità operative sono di chi intende esercitare un controllo del territorio attraverso la sopraffazione e la violenza, secondo il classico schema dell’associazione mafiosa. Ma noi non impediremo che Catania diventi il campo di battaglia dei clan», ha dichiarato il primo cittadino.

Trantino ha spiegato che nessuno si è mai illuso che il modello mafioso fosse del tutto neutralizzato. «Le associazioni criminali non sono un fenomeno solo catanese o siciliano, ma un fenomeno a 360 gradi – ha detto – che non ha altro che una gestione intimidatoria degli interessi economici». Da qui la necessità di una risposta immediata e coordinata: «Con il supporto della procura, l’azione congiunta di prefettura e questura respingerà ogni tentativo di aggressione da parte della mafia».

Un punto critico resta il nodo dei parcheggiatori abusivi. Secondo Trantino, l’attuale normativa è troppo debole: «Fin quando rimarrà un illecito amministrativo previsto dal Codice della Strada, la possibilità di intervento è assolutamente fiacca. L’abusivo viene allontanato e dopo mezz’ora torna. È impensabile presidiare ogni luogo senza cambiare la legge». Per questo, il sindaco ha chiesto a Roma un inasprimento delle pene e lo spostamento delle sanzioni dal Codice della Strada al Codice Penale. Alle accuse di chi sostiene che l’amministrazione sia rimasta in silenzio, Trantino ha replicato: «L’amministrazione non sta in silenzio, ma da giorni interagisce quotidianamente con le forze dell’ordine. È evidente che non tutto può essere comunicato. Cosa avremmo dovuto fare? I proclami?».

Un messaggio netto, che arriva in un momento di forte tensione per la città, chiamata a fronteggiare un’escalation criminale che rischia di minare la sicurezza e la fiducia dei cittadini.

Omicidio al parcheggio di Corso Sicilia, Maravigna: «Una disgrazia annunciata»

Alfio Musarra 31 Agosto 2025 - 07:54

EtnaForum 2025, chiusura a Ragalna: il ministro Urso spinge sulla privatizzazione degli aeroporti

Redazione 31 Agosto 2025 - 07:30

Catania e Paternò, la scia di sangue che scuote l’Etna: un morto accoltellato e due giovani feriti a colpi di pistola

Redazione 30 Agosto 2025 - 14:24

Catania sotto assedio: due sparatorie in un’ora

Redazione 30 Agosto 2025 - 11:08

Catania, perseguita una ragazza per anni: 23enne sottoposto al braccialetto elettronico

Redazione 30 Agosto 2025 - 10:41

Escalation criminale a Catania, il procuratore Curcio avverte: «La droga alimenta la mafia»

Alfio Musarra 30 Agosto 2025 - 09:05

Ultimissime

Trantino: «Non permetteremo che Catania diventi il campo di battaglia dei clan»

Redazione 31 Agosto 2025 - 08:05

Omicidio al parcheggio di Corso Sicilia, Maravigna: «Una disgrazia annunciata»

Alfio Musarra 31 Agosto 2025 - 07:54
agenzia-entrate (cna) - cataniaoggi

ULTIM’ORA INPS: confermato a settembre il bonus | Chi ha un figlio si arricchirà così

Francesca Cattaneo 31 Agosto 2025 - 07:35

EtnaForum 2025, chiusura a Ragalna: il ministro Urso spinge sulla privatizzazione degli aeroporti

Redazione 31 Agosto 2025 - 07:30
covid (pexels) - cataniaoggi-2

Confermato Sanità: pulire regolarmente la casa ti devasta i polmoni | Peggio di fumare 20 sigarette al giorno, uno scempio per la salute

Francesca Cattaneo 30 Agosto 2025 - 19:35