Tempesta su Catania, Trantino chiude le scuole: “Non uscite di casa”

Allerta meteo nel capoluogo etneo: stop alle lezioni e invito a restare in casa fino a tarda sera.

La situazione meteorologica nel capoluogo etneo impone nuove misure cautelari urgenti. A fronte di previsioni che indicano un netto deterioramento del quadro climatico, l’amministrazione comunale ha deciso di intervenire tempestivamente per garantire la sicurezza pubblica, disponendo la chiusura degli istituti scolastici anche per la giornata di domani 21 gennaio 2026.

A comunicare la decisione è direttamente il primo cittadino, Enrico Trantino, che ha voluto rivolgere un messaggio chiaro alla cittadinanza attraverso i canali social, evidenziando i rischi connessi all’evoluzione del tempo nelle prossime ore. Il sindaco ha spiegato che “L’ultimo bollettino meteo prevede un peggioramento delle condizioni del mare e del vento fino alla 23”. Non solo vento e mareggiate, ma è previsto che “Aumenteranno anche le piogge e per questa ragione ancora una volta ci esortiamo a non uscire da casa se non per ragioni indifferibili”.

L’attenzione è massima sui possibili pericoli urbani derivanti dalla furia degli elementi. L’invito a limitare gli spostamenti ai soli casi di “assoluta indifferibilità” nasce dalla necessità di prevenire incidenti legati a fattori specifici, come “i pericoli legati alla caduta di rami e di alberi e all’ammaloramento della pavimentazione stradale”.

Dal punto di vista amministrativo, il provvedimento verrà formalizzato a breve. “Piu’ tardi emaneremo una nuova ordinanza che gia’ fin d’ora prevedera’ almeno una sospensione delle attivita’ didattiche”, ha annunciato Trantino. L’obiettivo primario resta la tutela dell’incolumità pubblica, facendo leva sulla collaborazione dei residenti: “Intanto, noi confidiamo ancora una volta nel buonsenso e nella prudenza di tutti i cittadini affinche’ non si verifichino danni all’inconlumita’ di alcuno”.