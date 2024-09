Sagra del Pistacchio di Bronte: consigli per evitare il traffico e godersi l’evento

Dal 4 al 6 e dall’11 al 13 ottobre, Bronte ospiterà la XXXIII edizione della Sagra del Pistacchio Verde DOP, un appuntamento immancabile per celebrare il prezioso pistacchio siciliano. Il direttore artistico, Salvatore Peci, punta a migliorare l’esperienza fieristica, valorizzando il prodotto DOP e aprendo l’evento a tutta la comunità locale. Coinvolte anche le associazioni e il Consorzio di tutela del Pistacchio, per garantire la trasparenza dei prodotti esposti. Il sindaco Pino Firrarello e l’assessore Angelica Prestianni lavorano a una sagra elegante e inclusiva.

Con l’avvicinarsi della Sagra, il sindaco Pino Firrarello consiglia i visitatori di adottare alcune precauzioni per evitare il traffico sulla SS 284, principale arteria di collegamento. Tra i suggerimenti, l’arrivo entro le 10 del mattino e l’uso di percorsi alternativi. Coloro che arrivano da Catania possono seguire la SS 121 attraverso Paternò oppure prendere l’A18 e proseguire da Fiumefreddo verso Randazzo. L’obiettivo è permettere ai turisti di godersi il famoso evento senza rimanere bloccati nel traffico.

Il pistacchio di Bronte, riconosciuto a livello internazionale, è uno dei prodotti tipici più rinomati della Sicilia, e la sagra rappresenta un’importante occasione per celebrarlo. L’assessore al Turismo, Angelica Prestianni, sottolinea che la scorsa edizione ha registrato un’affluenza record e invita a fare in modo che l’arrivo alla manifestazione sia il più agevole possibile, per permettere ai visitatori di vivere l’esperienza senza difficoltà logistiche.

Percorsi suggeriti:

– Da Catania, seguire la SS 121 passando per Paternò.

– Prendere l’A18 con uscita a Fiumefreddo, per poi dirigersi verso Randazzo e Bronte.

La Sagra è un evento culturale e gastronomico imperdibile, che ogni anno attira migliaia di turisti e appassionati del celebre “oro verde”.