Inseguimento notturno a Catania: arrestati due giovani per resistenza e spaccio

Una rocambolesca fuga si è consumata la scorsa notte lungo **viale Africa**, a Catania, quando sei giovani a bordo di tre motocicli di grossa cilindrata, tutti senza casco, hanno tentato di sottrarsi ai controlli della Polizia di Stato. Il gruppo non si è fermato all’alt degli agenti della Squadra Volanti durante un posto di controllo in piazza Europa, parte di un’operazione contro l’illegalità diffusa in città.

I giovani hanno cercato di sfuggire alla Polizia dirigendosi verso la Stazione, ma l’inseguimento è proseguito fino a **piazza Galatea**, dove uno dei motocicli, con a bordo due ragazzi di 18 e 20 anni, ha tentato una manovra azzardata, finendo per impattare contro l’auto della Polizia. Nell’incidente, i due poliziotti hanno riportato lesioni, rendendo necessario il loro trasferimento in ospedale. Anche i due giovani, caduti a terra dopo lo scontro, sono stati accompagnati al pronto soccorso per accertamenti.

Durante i controlli, i ragazzi sono stati trovati in possesso di circa 4 grammi di marijuana e 1650 euro in contanti, distribuiti in banconote di vario taglio. Subito dopo l’incidente, una folla di familiari e amici ha tentato di ostacolare le operazioni della Polizia, lanciando insulti e minacce contro gli agenti. Un pregiudicato di 36 anni ha persino cercato di aggredire i poliziotti giunti sul posto per supportare i colleghi feriti, venendo denunciato per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.

I due giovani sono stati arrestati per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, mentre il 18enne è stato anche denunciato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Su disposizione della **Procura della Repubblica di Catania**, i ragazzi sono stati posti agli arresti domiciliari in attesa del giudizio direttissimo.