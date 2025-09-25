Ryanair torna a Birgi: dal 2026 nuova base con 23 rotte e investimenti da 200 milioni

Con l’abolizione da parte della Regione dell’addizionale comunale sui biglietti aerei, dal 2026 Ryanair tornerà ad avere una base operativa, a circa dieci anni di distanza, presso l’aeroporto Vincenzo Florio di Trapani-Birgi. L’annuncio è stato dato ieri da Eddie Wilson, amministratore delegato della compagnia irlandese, insieme a Salvatore Ombra, presidente di Airgest, e ad Alessandro Aricò, assessore regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità. «Annunciamo grandi novità per l’aeroporto di Trapani-Marsala – ha dichiarato Wilson – due aeromobili sempre in base e 23 rotte, di cui 11 nuove. Per Birgi, 20esima base Ryanair in Italia, abbiamo previsto investimenti per 200 milioni di dollari. Noi creeremo presupposti affinché ciò non avvenga più».

Ombra ha precisato di non «temere affatto problemi» per la prevista installazione a Birgi del polo di addestramento dei piloti di caccia F35, il principale fuori dagli Stati Uniti. «Il fatto che Ryanair investa su Birgi – ha sottolineato – significa che il problema non si pone. Anzi, per me, il polo di addestramento F35 è un’opportunità. I militari a Birgi ci sono sempre stati. Ci sarà un incremento di attività, che non significa guerra sui cieli di Trapani e Marsala. Ci sarà un’attività coordinata con i militari, come è sempre stato. Intanto, adesso, c’è un 25% di traffico civile in più e per il 2026 il nostro obiettivo è arrivare a un milione e 200 mila passeggeri. E a Eddie Wilson ho chiesto altre rotte».

L’impegno della Regione ammonta a 24 milioni di euro in tre anni, con risorse destinate a «incrementare i flussi turistici». Aricò ha inoltre annunciato che «per il 2028 il collegamento ferroviario con Punta Raisi» sarà realtà. Soddisfazione è stata espressa anche dal presidente della Regione, Renato Schifani: «Il mio governo ha recentemente stanziato 6 milioni e mezzo di euro per abolire la tassa comunale che le compagnie pagano su ogni biglietto e la risposta è stata che Ryanair aumenterà i voli a Birgi». Entusiasta pure il presidente del Libero Consorzio, Salvatore Quinci: «È un’opportunità per il territorio».

Nel frattempo, la compagnia Norwegian ha comunicato per il 2026 l’apertura di una rotta diretta tra l’aeroporto di Palermo-Punta Raisi e Oslo.