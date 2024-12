Quartiere San Giorgio: 23enne ai domiciliari sorpreso con droga e munizioni, arrestato

Nel quartiere San Giorgio di Catania, un 23enne già sottoposto agli arresti domiciliari è stato nuovamente arrestato dai Carabinieri per detenzione di droga ai fini di spaccio e possesso illegale di munizioni. L’operazione rientra nella campagna “Natale in Sicurezza” disposta dal Comando Provinciale dei Carabinieri, finalizzata a contrastare reati di varia natura, con un focus particolare sullo spaccio di sostanze stupefacenti.

L’attenzione dei militari del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Fontanarossa si è concentrata su alcuni movimenti sospetti in via Del Potatore. Dopo giorni di osservazione, caratterizzati da un continuo via vai di persone nei pressi dell’abitazione del giovane, i Carabinieri hanno deciso di intervenire, predisponendo un piano per monitorare ogni possibile via di fuga e verificare il rispetto delle prescrizioni imposte al ragazzo.

Durante il controllo domiciliare, il 23enne inizialmente si è mostrato tranquillo, cercando di minimizzare la presenza dei militari. Tuttavia, di fronte alle domande sul via vai notato nei giorni precedenti, ha mostrato segnali di nervosismo, inducendo i Carabinieri a procedere con una perquisizione dell’abitazione.

L’operazione ha portato al ritrovamento di 12 grammi di crack, 10 grammi di marijuana e ulteriori dosi di crack nascoste in un cassetto. Inoltre, i militari hanno rinvenuto un proiettile calibro 30 custodito in un cofanetto, un bilancino di precisione intriso di polvere bianca e una somma di 6.000 euro in contanti. Il denaro, che il giovane ha dichiarato provenire dalla vendita di una motocicletta per soli 1.500 euro, è stato sequestrato poiché ritenuto possibile provento dell’attività di spaccio.

Al termine delle operazioni, il 23enne è stato tratto in arresto e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ha convalidato l’arresto disponendo la prosecuzione degli arresti domiciliari. Questa operazione rappresenta un ulteriore passo nell’impegno dell’Arma dei Carabinieri per garantire la sicurezza sul territorio e contrastare il traffico di sostanze stupefacenti, anche durante le festività natalizie.