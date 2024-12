Natale di Solidarietà: 24 pranzi e iniziative della Comunità di Sant’Egidio in Sicilia

La Comunità di Sant’Egidio, in occasione del Natale 2024, ha organizzato 24 pranzi e iniziative in tutta la Sicilia, che si svolgono il 25 dicembre e nei giorni precedenti e successivi. Oggi, presso la Chiesa di San Francesco all’Immacolata di Messina, oltre 400 persone hanno partecipato a un pranzo di Natale speciale, servite da numerosi volontari della Comunità. Anziani, bambini, senza fissa dimora, famiglie in difficoltà e stranieri hanno condiviso insieme un momento di festa e solidarietà, sotto il segno del “Natale per tutti” promosso da Sant’Egidio.

“Il Natale aiuta tutti a riscoprire la bellezza della semplicità di Betlemme, ma soprattutto ci spinge a non dimenticare i più deboli, sia nella nostra città che nel mondo. Pensiamo a chi soffre in Siria, Ucraina, Gaza e in diverse aree dell’Africa,” ha dichiarato Andrea Nucita, responsabile di Sant’Egidio a Messina.

Anche in altre città siciliane, come Catania e Palermo, la Comunità ha organizzato pranzi di Natale, mentre a Noto le celebrazioni si sono svolte all’interno del carcere. Complessivamente, Sant’Egidio servirà oltre 4.000 poveri in Sicilia durante queste festività, ribadendo il suo impegno verso chi vive situazioni di fragilità e bisogno.