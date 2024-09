Pista ciclabile pronta a fine mese, previsti semafori a chiamata

La realizzazione della pista ciclabile di via Domenico Tempio, originariamente prevista per l’inizio dell’estate, è stata rinviata a fine settembre, salvo ulteriori ritardi. Durante la recente commissione consiliare “Bilancio”, presieduta da Maurizio Zarbo (Prima l’Italia – Lega), sono state rivolte diverse domande al vice sindaco e assessore all’Urbanistica, Paolo La Greca, in merito ai tempi dilatati e ai costi dell’opera. La Greca ha chiarito che la responsabilità operativa del progetto è dell’assessorato alle Manutenzioni, guidato da Giovanni Petrarli, e ha annunciato che sia lui sia il direttore dei lavori, Giovanni Origlio, saranno convocati dalla commissione per ulteriori chiarimenti.

Il progetto riguarda una pista “ciclopedonale” sopraelevata, situata al centro delle vie Domenico Tempio e Cristoforo Colombo, i cui lavori di completamento sono iniziati a febbraio 2024. Finanziato con circa 3 milioni di euro dal “Patto per Catania”, il progetto ha incluso il rifacimento dell’illuminazione, della segnaletica e dei marciapiedi.

Per migliorare l’accessibilità, è prevista l’installazione di due semafori a chiamata: uno per attraversare via Colombo e costeggiare il Faro Biscari, e un altro per permettere l’accesso a viale Kennedy. Nel Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) e nel Biciplan è prevista la possibilità di estendere la pista ciclabile lungo viale Kennedy.

Resta da chiarire se vi saranno variazioni dei costi dell’opera, come richiesto dal consigliere Maurizio Caserta (Pd). Il vice sindaco avrebbe risposto che il parco del Faro, attualmente in condizioni critiche, sarà oggetto di interventi da parte dell’autorità di sistema portuale. L’assessore Petralia e i tecnici coinvolti, a quanto pare forniranno ulteriori dettagli sull’utilizzo dei fondi e sulla prosecuzione dei lavori.