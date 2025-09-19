Nuovi avvicendamenti al Comando provinciale dei Carabinieri di Catania

Redazione 19 Settembre 2025 - 16:35

Sette ufficiali hanno assunto nuovi incarichi al Comando provinciale dei Carabinieri di Catania: il comandante provinciale, generale di brigata Salvatore Altavilla, li ha accolti in settimana, sancendo un passaggio di testimone in reparti chiave dell’Arma sul territorio etneo.

Il tenente colonnello Davide Occhiogrosso guida il Reparto Operativo al posto del colonnello Claudio Papagno, destinato al Comando provinciale di Verona; il maggiore Francesco Berloni prende il timone del Nucleo Radiomobile subentrando al tenente colonnello Francesco Cantarella, trasferito a Milano; il capitano Matteo Alborghetti assume la Compagnia di Catania Piazza Dante.

Alla Terza Sezione del Nucleo Investigativo arriva il sottotenente Antonio Vitiello, impegnato nel contrasto alla criminalità organizzata e nella ricerca dei catturandi; la Compagnia di Palagonia passa al capitano Alfonso De Stefano, mentre al Nucleo Operativo della Compagnia Fontanarossa subentra il tenente Genesio D’Angió; la Tenenza di Misterbianco è affidata al sottotenente Cosimo Cataldi e alla Compagnia di Paternò il tenente Daniele Trincone è il nuovo comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile. Il generale Altavilla ha ringraziato i comandanti uscenti e rivolto gli auguri di buon lavoro ai nuovi arrivati, che hanno assicurato massimo impegno a tutela della sicurezza e della legalità.

