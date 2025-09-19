Premio “Lympha – Raffaella Mandarano”, candidature prorogate al 30 settembre

Redazione 19 Settembre 2025 - 18:35

È slittato al 30 settembre 2025 il termine per partecipare alla seconda edizione del Premio Internazionale “Lympha – Raffaella Mandarano”, dedicato alla nuova imprenditoria femminile: in palio un percorso di incubazione di 4 mesi del valore complessivo di oltre 10 mila euro e un premio in denaro di 2.000 euro. Nato a Catania e rivolto a giovani donne tra i 18 e i 35 anni con progetti ad alto impatto sociale, ambientale o tecnologico, il riconoscimento porta avanti l’eredità di Raffaella Mandarano, manager visionaria e promotrice di sostenibilità e innovazione, scomparsa nel gennaio 2024. L’iniziativa è promossa dall’Associazione Mandarano con il sostegno di partner come PROTEO Technologies, Etna Hitech (oggi parte di Harmonic Innovation Group), Farmitalia, Originy e altri, e si propone di far emergere idee imprenditoriali capaci di trasformarsi in realtà. La finale si terrà a Catania il 10 ottobre 2025 e prevede anche un Premio Speciale per il progetto che meglio interpreterà i valori di Mandarano: sostenibilità ambientale, transizione digitale, intelligenza artificiale, energie rinnovabili, ricerca scientifica e impatto sociale. La partecipazione è gratuita: bando e modulo di candidatura sono disponibili su www.associazionemandarano.org
.

