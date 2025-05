La Consigliera comunale Patrizia Costa ha aderito alla Democrazia Cristiana

La Consigliera comunale Patrizia Costa ha ufficializzato oggi la sua adesione alla Democrazia Cristiana annunciandola con una nota diffusa alla stampa locale ed al Consiglio Comunale di Gravina di Catania. Una scelta che segna una svolta significativa nel suo percorso politico, dopo un periodo di riflessione e confronto con i vertici locali del partito.

“Ho deciso di aderire alla Democrazia Cristiana perché ne condivido valori, visione e impegno per il territorio – dichiara la consigliera –. In un momento in cui c’è bisogno di chiarezza, coerenza e partecipazione vera, credo che questa sia la strada giusta per rappresentare al meglio i cittadini e dare continuità al lavoro che sto portando avanti in consiglio comunale.”

La consigliera ha precisato, inoltre, come questa adesione è frutto di una “scelta matura e ponderata”, basata su una condivisione di idee e attenzione al sociale che porta avanti da anni con la serietà e la passione verso le istituzioni.

Attiva da anni nella vita pubblica cittadina, Costa ha ricoperto in passato diversi incarichi, distinguendosi sempre per competenza e capacità di dialogo. Già consigliere comunale da tre mandati, dal 2016 al 2018 ha svolto anche il ruolo di Assessore comunale: prima allo sport e turismo e successivamente alla pubblica istruzione e servizi sociali. Diversi gli incarichi ricoperti anche nel settore del volontariato, sia quale presidente comunale della Fidapa che, nel 2021, come coordinatrice della rete civica della salute e componente del comitato consultivo delle aziende sanitarie. Nelle ultime elezioni amministrative del 2023 è stata eletta con la lista civica “Gravina Protagonista” a sostegno dell’Amministrazione Giammusso della quale è diventata anche capogruppo.

Soddisfazione per l’adesione esprime l’On.le Andrea Messina – Assessore Regionale agli Enti locali, precisando che: “con l’adesione della consigliera Costa, personalità politica di lunga esperienza, continua la crescita ed il radicamento sul territorio del nostro partito e che a breve sarà costituito il nuovo gruppo dirigente della DC di Gravina di Catania.”

Anche il Segretario provinciale della Democrazia Cristiana, Avv. Piero Lipera, commenta con grande piacere, perché è un onore, accogliere la consigliera Patrizia Costa, la quale già da diversi mandati è al servizio della comunità politica gravinese ricoprendo diversi incarichi amministrativi in seno al predetto ente. Siamo quindi fiduciosi che l’esperienza della consigliera e amica Patrizia contribuirà alla crescita della nostra Democrazia Cristiana che in provincia di Catania continua ad essere un punto di riferimento politico e culturale. A lei porgo il mio più sincero augurio di un proficuo e fecondo impegno.