Grave incidente stradale, un morto

Incidente mortale nel tardo pomeriggio a Mascalucia, in provincia di Catania. Secondo le prime ricostruzioni una Mini Cooper con a bordo una persona si sarebbe ribaltata su un fianco. Sull’incidente, probabilmente autonomo, indagano le forze dell’ordine, arrivate tempestivamente. Purtroppo nonostante l’intervento dei sanitari del 118 non c’è stato nulla da fare, il conducente non ce l’ha fatta.

Camion travolge scooter nel Siracusano, giovane in fin di vita in ospedale

Un incidente stradale si è verificato stamane sulla Statale 114 tra Priolo e Siracusa: nello scontro, dai contorni ancora poco chiari, sono rimasti coinvolti un camion ed uno scooter, alla cui guida c’era un giovane, che ha avuto la peggio.

Al Cannizzaro con l’elisoccorso

Il ragazzo è stato soccorso ma si è compreso subito che le sue condizioni erano gravi al punto che si è reso necessario il trasferimento in elisoccorso al Cannizzaro di Catania. Lotta tra la vita e la morte il giovane mentre le indagini su questo drammatico incidente sono in mano agli agenti della Polizia municipale che hanno compiuto i rilievi per determinare cause e responsabilità.

Le indagini

Alcuni automobilisti, testimoni dell’impatto, sarebbero stati già sentiti dalle forze dell’ordine così come il conducente del mezzo pesante. Ci sono stati dei forti rallentamenti alla circolazione.

Incidente sulla A20

Un’auto si è ribaltata sull’autostrada A20 Messina-Palermo, a Milazzo. L’incidente è avvenuto mentre il veicolo viaggiava in direzione Palermo. Per ragioni ancora da accertare, il conducente ha perso il controllo, finendo nella corsia opposta, direzione Messina.

Intervento del 118

Il conducente è stato prontamente soccorso dal personale medico del modulo regionale Seus 118 Sicilia. Gli operatori sanitari, di ritorno da un’esercitazione appena conclusa, si trovavano sul posto e hanno potuto fornire immediata assistenza. Il conducente ha riportato solo lievi ferite.

Incidente nel Palermitano, tre persone ferite

Un incidente stradale si è verificato all’ingresso di Misilmeri, nella zona artigianale. Tre feriti. Tra i feriti, due ragazze residenti a Misilmeri. Il traffico nell’area risulta al momento bloccato. Si consiglia di utilizzare percorsi alternativi

Incidente in piazza Amendola, uomo ubriaco danneggia 10 auto

Un’Audi A3 ha perso il controllo in piazza Amendola, a Palermo, provocando un incidente che ha coinvolto nove veicoli parcheggiati. Il fragore dello schianto ha allertato residenti e automobilisti di passaggio.