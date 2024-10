Gaetano Galvagno: un benvenuto carico di emozione al Presidente Mattarella

Nel suo profilo Facebook, Gaetano Galvagno, presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana (ARS), ha espresso il profondo orgoglio nell’accogliere in Sicilia il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in occasione della sua visita a Catania. Galvagno ha descritto l’incontro come “sempre una grande emozione” e ha sottolineato il valore simbolico e concreto della presenza non solo del Capo dello Stato, ma anche del Presidente del Senato Ignazio La Russa e del Presidente della Regione Siciliana Renato Schifani.

Il motivo dell’importante visita istituzionale è legato al Trofeo CONI 2024, una manifestazione sportiva che ha portato a Catania centinaia di giovani atleti under 14 provenienti da ogni angolo d’Italia. Per questi ragazzi, ha affermato Galvagno, la giornata di oggi rimarrà impressa come un ricordo indelebile, rappresentando al contempo per Catania e la Sicilia un’ulteriore occasione per promuovere un messaggio positivo e potenziare il turismo locale.

Il Presidente dell’ARS ha riconosciuto con gratitudine l’impegno del CONI e del suo presidente Giovanni Malagò per aver scelto la Sicilia come sede di questa manifestazione straordinaria. “Siamo fieri,” ha detto, “che la Regione siciliana abbia contribuito al finanziamento del Trofeo CONI 2024.” Questo evento, che pone al centro i giovani, è un’occasione per celebrare i valori dello sport: il sacrificio necessario per raggiungere gli obiettivi e il divertimento sano che nasce dalla passione.

Galvagno ha poi ribadito la sua convinzione sull’importanza di sostenere progetti legati allo sport. In qualità di Presidente dell’ARS, ha affermato di credere fortemente nella necessità di migliorare le strutture sportive e di creare nuovi centri di aggregazione per offrire maggiori opportunità ai ragazzi, in particolare a quelli meno fortunati. Lo sport, ha concluso, non è solo competizione, ma anche inclusione, turismo e vita stessa.