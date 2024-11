“Cose da Pazzi”: il colpo del bancomat a Scordia e Mirabella Imbaccari

Un incredibile furto di bancomat ha lasciato molti increduli e divertiti, come dimostra il commento di un utente su TikTok che ha definito la situazione “cose da pazzi”. L’episodio è avvenuto nella mattinata di ieri a Scordia, dove una banda ha messo in atto un audace piano per portare via il bancomat di una filiale UniCredit.

Alle 5:30 del mattino, i ladri hanno cominciato a operare, transennando la strada antistante la filiale con del nastro isolante, dando l’impressione di dover effettuare dei lavori. Con un escavatore, hanno strappato il bancomat dalla sua sede, caricandolo su un mezzo pesante prima di darsi alla fuga, scortati da due auto di supporto.

Nonostante il rumore dell’operazione, la gente del posto è stata svegliata solo per affacciarsi ai balconi, ma questo non ha fermato i ladri. Uno di loro ha addirittura rassicurato una signora dicendole di stare tranquilla, mentre completavano il loro colpo.

Pochi minuti dopo, la banda è riuscita a scappare con il prezioso bottino. Il mezzo pesante e il bancomat svuotato sono stati rinvenuti a Francofonte, a una decina di chilometri dal luogo del furto. I carabinieri hanno acquisito il video dell’incidente, che potrebbe fornire ulteriori indizi per identificare i ladri.

Un modus operandi simile è stato riscontrato anche a Mirabella Imbaccari, dove qualche ora prima, in piena notte, un colpo ha preso di mira la Banca Popolare Agricola di Ragusa. Qui si è registrata la distruzione e il furto della cassa bancomat. Le indagini ora proveranno a chiarire se sia stato lo stesso commando a colpire sia a Mirabella che a Scordia, lasciando così un inquietante segno di audacia criminale nella zona.