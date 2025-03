Catania Europa, Etica e Legalità Costituito nuovo club di “causa”

Catania Europa, “Etica e Legalità”: è il nome del nuovo club catanese, presieduto dall’avv. Francesco Mauceri, al quale Giuseppe Pitari, governatore del Distretto 2110 Sicilia e Malta, ha consegnato la Carta costitutiva giunta da Evanston.

Alla cerimonia, coordinata dal prefetto Natascha Jeuch e dal segretario Giovanni Lotà, hanno presenziato i segretari distrettuali Rosario Indelicato e Walter Guarrasi, assieme ai past governor Alfio Di Costa, Francesco Milazzo, Salvatore Sarpietro e al governatore designato Casimiro Gaetano Castronovo ed a Maria Torrisi, coordinatrice Immagine e comunicazione del Distretto.

Il governatore Pitari ha sottolineato come questo nuovo sia un club di “causa” o di scopo, che ha scelto, assieme ai valori distrettuali e del Rotary International, di evidenziare soprattutto quelli dell’etica e della legalità. “Sono congeniali alla mia natura – ha esordito il presidente Mauceri – che mi spinge in pensiero ed azione a favore dell’umanità assieme al desiderio di vivere secondo legge”.

Comunicando il primo appuntamento sui reati ambientali, in collaborazione con il Distretto, l’Università di Catania e l’associazione antimafia Alfredo Agosta, ha poi preannunciato che sono in programmazione altri incontri, studi e campagne su temi fondamentali come: violenza di genere, criminalità organizzata ed economica, diritti dei minori e dei lavoratori, medicina preventiva. Ed ha subito valorizzato le presenze professionali specialistiche dei soci: Deborah De Felice, giudice onorario presso il Tribunale dei minori, gli avvocati Patrizia Signorello, Francesca Zangara, Orazio Arena, Michele Giorgianni, Giovanni Lotà, Stefano Nobile, Antonio Scribano, il notaio Salvatore Cultrera. Per la tematica del lavoro si avvarrà di Giuseppe Agosta, Stefania Scoglio, Carmelo La Rosa, Nando Rapisarda. Per la sanità usufruirà dell’apporto di Luciano Sfogliano, da anni impegnato a favore dei ragazzi down, Maria Grazia Scuderi, Sara Sciuto, Placido Amadio, Vincenzo Piso, Giuseppe Pulvirenti e Giuseppe Laudani e Giuseppe Di silvestri. L’ambiente vedrà protagonista la paesaggista Tindara Crisafulli. Giuseppe Laudani è anche intento alla pubblicazione di un libro sui teatri siciliani. Per la realtà socioeconomica daranno il loro contributo Valerio Garozzo e Massimo Consoli assieme a Natascha Jeuch, Alfio Bonaccorsi e Mirko Padalino. I rapporti con il mondo della formazione e della scuola vedrà impegnati Paolina Mulè, Cinzia Giuffrida e Daisy Cosentino. Per comunicazione ed il giornalismo darà il proprio apporto Piero Maenza.

Ma naturalmente verranno affrontate le problematiche dell’evoluzione tecnologica, in particolare la videodipendenza, l’intelligenza artificiale con le sue ricadute.

Il presidente Francesco Mauceri ha poi consegnato al governatore Giuseppe Pitari la nomina a socio onorario del club Catania Europa, Etica e Legalità.

Il governatore Pitari, nell’evidenziare l’entusiasmo dei soci, ha augurato al club Catania Europa, Etica e Legalità, un futuro di impegno a favore della Rotary Foundation, che interviene per promuovere la pace, combattere le malattie, fornire acqua pulita, proteggere madri e bambini, sostenere l’istruzione, sviluppare le economie locali, tutelare l’ambiente. Ha, poi, ricordato le quattro domande del Rotary: Risponde a verità? È giusto per tutti gli interessati? Promuoverà buona volontà e migliori rapporti di amicizia? Sarà vantaggioso per tutti gli interessati?

Al termine degli interventi sono stati consegnati a tutti i soci i distintivi ed i certificati di membership del club.