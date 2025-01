Aggressione al Policlinico di Catania: Medico Picchiato Brutalmente

Ennesimo episodio di violenza contro il personale sanitario: al Policlinico di Catania un pediatra è stato aggredito da un uomo che si era finto medico per ottenere il ricovero immediato di un bambino. Il falso medico ha colpito il dottor Pierluigi Smilari con calci e pugni, rompendogli la parte superiore del naso e provocandogli un vistoso ematoma all’occhio. A terra, il medico ha continuato a subire calci in faccia, lasciandolo sotto shock.

L’avvocato del medico, Francesco Siracusano, ha raccontato al sito lasiciliaweb.it che il dottore, conosciuto per aver curato moltissimi bambini di Catania, è stato aggredito senza possibilità di difendersi. Il collega Piero Pavone, intervenuto per aiutarlo, è stato a sua volta colpito, perdendo due denti. Anche una donna presente in sala d’attesa è stata spinta via dal violento assalitore.

Secondo quanto riportato, l’aggressore è scappato insieme a un gruppo di persone, probabilmente genitori del bambino, a bordo di scooter posteggiati fuori dall’ospedale. “Le telecamere al primo piano del Policlinico non funzionano,” ha spiegato Siracusano, “e non è chiaro se quelle all’ingresso siano utilizzabili.”

Il Codacons ha espresso solidarietà e annunciato che si costituirà parte civile nel procedimento, sottolineando l’urgenza di maggiori misure di sicurezza negli ospedali. “Questa aggressione non è solo un atto di violenza fisica, ma un grave attacco al sistema sanitario e alla convivenza civile,” ha dichiarato l’associazione.

Le indagini proseguono per identificare l’assalitore e fare luce su una vicenda che riporta l’attenzione sull’insicurezza nei luoghi di cura.